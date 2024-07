The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes

*Mester bin cu boet pa esnan cu ta viola leynan y ta tira sushi riba caya

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu DOW pa trata puntonan di gran importancia. Un punto ta pa busca solucion pa mantene Aruba limpi y otro punto importante ta e ehecucion di proyectonan pendiente awor cu tin fondo disponibel.

Sushedad rond Aruba

Pa Gobierno di Aruba e tema di sushedad riba e isla ta un prioridad grandi. Durante e reciente reunion, DOW a splica cu e situacion di sushedad riba nos isla a cambia hopi desde cu a cera e dump na Parkietenbos.

Prome Minister ta menciona cu ta di lamenta cu actualmente hopi mas hende ta tira sushi riba caya. Pa loke ta trata e seccion entre Sero Teishi y Aeropuerto di e Green Corridor, esaki ta wordo haci limpi tur dia, pero ya pa atardi por mira atrobe cu tin sushi tira. Tambe e situacion banda di e beachnan di Aruba ta uno alarmante. Akinan tin barinan di sushi chikito destina pa tira entre otro cups, napkin, etc. Pero tin hende ta bay pasa henter dia of haci un fiesta na lama y despues di esaki ta laga saconan grandi di sushi atras na e barinan chikito cu no por abarca esaki. Prome Minister ta pidi e ciudadanonan di Aruba cu ta bay lama pa pasa dia of haci un fiesta, pa hiba bek e sushi bo cas y desecha esaki apropiadamente.

-Ampliacion Personal DOW pa tene Aruba limpi

Prome Minister ta indica cu pa e motibonan aki DOW mester bay amplia su personal y ekipo pa por tene Aruba limpi. Aki ta papia di gastonan adicional cu ta surpasa 1 miyon di florin. E mandatario tambe ta menciona cu ya a papia cu colega Minister Ursell Arends di Ministerio di Naturalesa, riba e tema pa pone mas atencion na conscientisacion como cu e limpiesa di Aruba no ta responsabilidad di Ministerio di Infrastructura sino di Ministerio di Naturalesa. Lo mester traha mas riba e conscientisacion di e comunidad y bin cu boet pa esnan cu ta viola leynan y ta tira sushi riba caya.

–Ehecucion proyectonan pendiente

E otro tema trata durante e reunion cu DOW tawata esun di ehecucion di proyectonan. Tin varios proyecto cu ta pendiente desde fin di 2023. Awor e situacion financiero di Aruba a stabilisa y tin mas espacio den e presupuestonan pa inverti den esakinan. Entre otro scolnan, careteranan, y varios otro tipo di proyecto. Pa esaki DOW tin un reto awor ya e sector priva, referiendo na contratistanan, no por cu tur e cantidad di e trabou cu tin aworaki. Mescos pa careteranan, no tin suficiente companianan cu ta atende cu asfalt pa por ehecuta e cantidad di proyecto. Awor cu Gobierno tin placa, no tin suficiente contratista of compania cu ta atende cu asfalt pa ehecuta nan.

“P’esey e reunion aki, pa busca un solucion pa ehecuta proyectonan importante, y solucion con pa nos drecha nos careteranan awor cu tin fondo disponibel pa esey. Y pa busca solucion con pa traha hunto pa Aruba bira y keda limpi. Tawata un bon reunion, y mi ta sigur cu nos lo yega na e solucion pa tur e puntonan aki”, Prome Minister a expresa.