Hoben di 16 aña uzando marihuana a corta hoben di 14 aña formal cu cuchiu

Fiscal a exigi tratamento obligatorio na Hulanda

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den Corte di Husticia a trata un caso tristo, caminda un hoben di 17 aña ta presenta dilanti Hues pa di dos biaha pa caso di hincamento cu cuchiu.

Na September 2023 el a haya e promer condena caminda e mester sigui guia special di Reclassering y November 2023 e ta hinca un hoben banda di e school unda e tabata bay na San Nicolas.

Acusacionnan: Den sala di Corte tabata presente e mama di e hoben R.I. (di 17 aña) y e victima hoben B. (14) cu su mama. Fiscal a bisa Hues cu ta acusa R.I. di a hinca e hoben B. diferente biaha cu cuchiu riba 7 November 2023, banda di un school na San Nicolas. E tempo ey, R.I. tabatin 16 aña. Fiscal a bisa cu e ta haya cu R.I. a purba mata B.

Subsidiario, Fiscal ta acusa R.I. di maltrato severo y mas subsidiario Fiscal ta acusa R.I. di maltrato di cuchiu.

Hincamento: Hues a bisa cu segun relato di Polis, e hoben B. a haci denuncia riba 9 November 2023. E hoben B. a declara na Polis cu e ta bay EPB San Nicolas. Tras di school tin un veld di futbol. B. tabata cana bay patras di e school y e ta mira R.I. hunto cu un otro hoben ta bin den direccion contrario. Segun B., ora el a pasa nan, R.I. a dal’e cu mokete tras di su cabez.



a bisa Polis cu e no kier a reacciona pasobra e tin palabracion cu school cu e no ta bringa mas. Sinembargo, ora cu R.I. a keda tira mokete riba dje, B. a defende su mes y a dal R.I. diferente mokete. Segun B., no sa mes cu el a worde hinca. Ta otronan rond di nan, a bisa B. cu e ta sangrando y a worde hinca door di R.I.

E ora ey B. a core bay y R.I. a sigui’e. B. a coy un piedra y tira den direccion di R.I. pa evita cu e ta siguie. E momento ey un juffrouw di school a presenta y R.I. a bay for di e lugar. Mirando e heridanan cu B. a sufri, a pidi Ambulance pa hiba B. hospital. B. a bisa cu R.I. den pasado a yega di hinca un hende caba cu cuchiu. Polis a constata cu B. tabatin un corta na lomba, na pia corta, 1 corta hundo na cara y un corta hundo na su man robez. Na hospital mester a cose e heridanan. Na e pia a keda un cicatriz y tambe e man y cara.

Docter di hospital a mustra cu B.(14) a sufri diferente corta hundo. Segun B. el a sufri 4 corta. Esun na su cara tabata mas serio. Un dama cu ta amiga di B. a graba e bringamento for di un distancia. E grabacion aki a yega den man di Polis y tabata forma parti di e documentonan di e caso. Hues a bisa cu el a mira e video caminda por mira cu B. tabata ariba R.I. ta dal’e.

Amigo a duna acusado cuchiu: Un amigo di R.I., I.D., a bisa Recherche cu semper nan ta busca problema cu R.I. y 7 November 2023 el a duna R.I., un cuchiu pa e por defende su mes. Segun I.D., el a tende cu e dia ey, nan lo kier batie. I.D. a declara cu e y R.I. tabata cana y a pasa banda di un grupo di homber cu tabata bin den direccion contrario. Na dado momento, B. a dal R.I. un scop na R.I. su cabez.

E homber B. a benta R.I. abao y keda dal’e cu mokete. Na dado momento I.D. a tende un hende a grita B. pa core pasobra R.I. tin cuchiu. Diripiente B. a core bay y R.I. a core su tras cu e cuchiu den man. El a mira cu B. tabatin un corta na cara.

E ora ey el a ripara cu R.I. a uza e cuchiu. I.D. a bisa cu R.I. tabata bayendo cas y el a cana cu ne. Despues di e hincamento, R.I. a duna I.D. e cuchiu. Na cas di I.D., miembronan di Recherche a haya e cuchiu cu tin un blade di 10 cm.

Victima a keda cu cicatriz di cortanan: Hues a bisa cu e victima B. a bisa cu e cortanan a cura pero a keda cicatriz. El a bisa cu e no por sera su man robez bon mas y no por pone hopi forza den man.

Recherche a investiga e grabacion di e pelea. Recherche ta bisa cu B. tabata dal R.I. cu mokete mientras cu R.I. tabata riba suela. Na dado momento a mira I.D. para. Diripiente ta mira R.I. cu algo cu ta briya y zwaai den direccion di B. Recherche no ta mira movecion di hinca sino zwaai den direccion di lomba, cara y man.

Acusado no ta corda: Hues a pidi R.I. conta kico a pasa. El a bisa cu e tabata cana cu I.D. y tabata bay direccion di Chines. El a mira un grupo grandi ta bin den nan direccion. El a mira un hoben pasa banda di dje y el a sinti un skop na su nek. R.I. a bisa cu e momento ey e no conoce e guy. El a bisa cu e no sa pakico B. a dal’e. Segun R.I. e no ta corda cu I.D. a dun’e un cuchiu. Despues cu Hues a bisa R.I. kico I.D. a declara, R.I. a bisa cu por wel di ta pasobra e tabata bao influencia.

Hoben ta uza marihuana: Riba pregunta di abogado mr. Zara, R.I. a bisa cu 2 biaha e dia ey el a uza droga (hasj) cu ta un tipo di marihuana mas fuerte. Door cu e no a come, e tabata sinti su mes marea.

Hues a mustra cu na Februari 2023, R.I. a haya condena pa un caso di hincamento. E condena ta encera cu R.I. mester cay bou guia di Reclassering. E condicionnan ta cu R.I. mester stop di uza marihuana y haya tratamento di psicologo.

Manda hoben tratamento obligatorio na Hulanda: Segun Reclassering, R.I. desde su 14 aña ta usando marihuana. 8 September 2023 el a worde laga liber y a keda na cas pa evita problema.

R.I. a haya chens pa bay EPB San Nicolas pero e promer dia di school ya a haya problema. Reclassering ta haya cu ta mihor R.I. haya tratamento obligatorio na Hulanda bou guia di Reclassering na Hulanda.

Hoben ta menos responsabel pa loke el a haci: Hues a mustra cu tin raport di psychiater cu ta mustra cu R.I. tabata den gang pero a sali. E ta haya cu R.I. tin problema mental y e uzamento di marihuana a causa problema mental y actitud anti social. E psychiater ta mustra cu R.I. ta sinti su mes masha menaza door di otro(nan).

E caso aki ta parce mescos cu e caso anterior di hincamento. E tabata sinti si mes ta worde observa y e biaha aki atrobe. Psychiater ta haya cu R.I. ta menos responsabel pa su actonan. Psychiater ta haya cu lo ta mihor pa R.I. bay Hulanda y cuminsa den un ambiente nobo y bou guia. Ta asina cu R.I. a bisa cu e kier drecha y kier sigui studia.

Hues a papia cu e mama, kende a bisa cu e kier bay cu R.I. Hulanda. Tambe por a compronde cu un familiar ta viaha otro luna pa Hulanda pa cuminsa haci preparacionnan.

Fiscal: Fiscal a bisa cu e caso ta hopi tristo. No ta promer biaha cu R.I. ta cay sera den tempo cortico pa hincamento. Fiscal a mustra cu R.I. a sali for di KIA 8 September 2023 y 2 luna despues, e ta haci e mesun cos. Na opinion di Fiscal, e bringamento tabata hopi feroz y ta un milager cu B. no a resulta fatal hinca of hinca severo.

Fiscal ta haya legalmente proba e intento di mata. El a bisa cu e victima a keda cu cicatriz na cara, pia y man. E man ta esun cu ta molestia e victima mas pasobra e no por uza su man completo. Fiscal a bisa cu e tempo ey R.I. tabatin 16 aña y awor tin 17 aña. Ainda lo mester uza castigo hubenil.

Fiscal a mustra cu e recomendacionnan ta pa R.I. haya tratamento y guia obligatorio. Si R.I. no haya tratamento, e chens ta grandi cu e lo bolbe haci algo cu por resulta hopi mas peor. Fiscal a exigi pa pone R.I. bao tratamento obligatorio. El a bisa cu tin un proceso cu mester cana promer cu R.I. bay Hulanda. E ta haya cu esaki ta pa garantiza seguridad di otronan y ta na interes di R.I. mes. Segun ley, e tratamento obligatorio lo ta pa 2 aña y si ta necesario e por worde prolonga.

Abogado: mr. Zara a bisa Hues cu e no ta convenci cu ta R.I. a dal B. promer. E abogado a bisa cu no por papia di intento di mata. Berdad ta cu R.I. tabata bou influencia di droga y e amigo di R.I. a dun’e e cuchiu. E abogado a bisa Hues cu ta parce cu riba su promer dia na school, nan tabata warda R.I. pa regla cuenta bieu.

E abogado a bisa cu ta door cu B. tabata dal’e cu mokete mientras cu R.I. tabata riba suela, el a pasa man pa e cuchiu y zwaai cu esaki. E abogado a bisa cu R.I. no tabatin e intension ni pa mata ni pa causa herida severo. mr. Zara a bisa cu e ta kere cu aki ta trata di maltrato cu arma cu consecuencia herida severo. E abogado ta kere cu e mihor decision ta pa R.I. haya tratamento obligatorio. El a bisa cu R.I. mes kier y su mama tambe kier. mr. Zara a bisa cu e ta comparti opinion di Fiscal cu mester yuda R.I. pa e drecha.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 14 Juni 2024 e lo dicta sentencia