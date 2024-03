Gobierno di Aruba a tuma diferente accion riba prevencion di abuso di mucha

The content originally appeared on: Diario

​

Ya desde aña 2020 a cambia ley y a hisa castigo maximo te na 15 aña

ORANJESTAD (AAN): Durante e Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, unda a decreta luna di April como e luna contra di abuso di mucha, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tambe a elabora riba e parti di e prevencion di abuso di e mucha.

Riba prevencion Gobierno ya a tuma diferente accion. A bin cu e meldcode, e codigo di proteccion, y tambe cursonan di Signs of Safety pa profesionalnan den sectornan social, enseñansa, salud publico y husticia pa asina tur profesional por raporta na forma uniforme y pa tur informacion relaciona cu e mucha ta central den un sistema. A bin cu cursonan pa full e veld social duna door di European Family Justice Alliance. Esaki ta pa trece hunto tur experticio pa atende cu e temanan di abuso. Tambe e edificio Family Justice Center unda tur profesional lo ta ubica ta den su fase final.

Tambe Gobierno a organisa e campaña nacional “Mi Mesun Heroe” cu ta un proyecto di 52 episodio educativo pa nos muchanan y pa mayornan, pa conscientisa e muchanan desde chikito kico por y kico no por, pero principalmente kico pa haci pa stop actuacionnan no permiti contra muchanan.

Gobierno tambe a adresa diferente tema riba cuido di victima. A cera un Memorandum of Understanding (MOU) entre ful e cadena di expertonan, y asina ta garantisa cuido psicologico pa e victima y tambe un psicologo pa guia e interogacion. Di e forma ey e caso presenta por ta mas solido y hues por yega na castigonan mas halto. Tambe e tema di e “Vertrouwensarts”, cu tin atencion constante di Prome Minister, a apunta un medico forensico cu ta specialisando den e materia.

Riba tereno di investigacion, pa por acelera esaki y pa e investigacion ta di calidad mas halto a tuma e siguiente pasonan: Pa loke ta trata interogacion e asina yama “studioverhoor” a certifica zedenrechercheurs y psicologonan pa e studioverhoor di menornan di edad y a busca tur material nobo pa inrichting di e studioverhoorruimte. Ministerio Publico tambe a bin cu un guia nobo pa maneha caso di agresion sexual y tambe e ‘recherchepsycholoog’ ta den preparacion.

Pa locual ta trata e castigonan, ya na aña 2020 a hisa castigo maximo te na 15 aña. Delito sexual no ta caduca, e verjaringstermijn a wordo elimina y no ta importa cuanto tempo pasa, si un victima por presenta prueba, e abusado lo haya su castigo. Den caso di otro delitonan tin un fecha cu esakinan ta caduca, pero no den caso di delitonan sexual mas. Tur esakinan ta cambionan den ley na aña 2020.

Sinembargo hopi biaha Gobierno ta haya critica cu nan no ta haci nada contra abuso di mucha of abuso sexual di mucha na Aruba. Esaki no ta corecto. Gobierno di Aruba a tuma tur e pasonan caba pa purba preveni e abuso por medio di conscientisacion, pa ora e abuso tuma luga pa e cuido di e victima y su famia, pa e investigacion bay mas lihe y miho cu casonan mas solido y asina e caso por yega dilanti hues y por yega na castigonan mas halto. Y Gobierno lo sigui traha hunto cu profesionalnan pa bringa e abusonan aki.

Sinembargo tin un problema hopi serio cu ta frustra practicamente tur e esfuerso di e trabou di Gobierno y di profesionalnan. Ta conoci cu 99% di abuso sexual di mucha, e abusador ta famia of conoci di e famia. Un persona hopi yega na e famia cu e mucha ta confia, por ehempel un amigo of amiga di e mama of e tata, pareha nobo di e mama of e tata, welo of wela, tanta of omo y bisiñanan. Solamente 1% di e casonan, ta personanan totalmente desconoci. Pues 99 den cada 100 abusado sexual di mucha ta personanan cu mayornan ta confia cu e cuido di nan yiunan.

Prome Minister a remarca cu pa combati e crueldad enorme aki contra un mucha, nos tur mester hacie. Por cuminsa cu evita 99% di e casonan aki door di pone mas tino y wak miho cu ken nos ta laga nos yiunan y principalmente reconoce e señalnan den e muchanan of den esunnan cu ta wak pa e mucha. Mester e cooperacion y e compromiso di mayornan y tur adulto den famia pa cu esaki, pasobra Gobierno no por dicidi cu ken mayornan tin di laga nan yiunan, y Gobierno no tey tampoco ora mayornan laga e mucha den man di hendenan conoci cu kisas kier haci e mucha daño.

“P’esey nos ta decreta luna di April como e luna Contra Abuso di Mucha pasobra e no ta algo cu Gobierno, ni Parlamento, ni profesionalnan por haci nan so, e ta algo cu nos tur tin cu compromete nos mes pa haci”, Prome Minister a enfatisa.