WEB N.V, Elmar y Utilities a haya instruccion y aprobacion pa nan por ‘fast track’ e programa di mantenimiento di emergencia

Minister di Energia Glenbert Croes

*disgusto di pueblo cu e situacion di coriente ta na su lugar

ORANJESTAD (AAN): Den un conferencia di prensa extraordinario riba diaranson, Minister di Energia, Glenbert Croes a elabora riba situacion di coriente na Aruba.

Minister Croes a indica cu e kier a duna un update relaciona cu e ultimo reunionnan y decisionnan cu nan a tuma. El a enfatisa cu e situacion cu coriente ta bay den cierto areanan, y como Gobierno di Aruba, nan tarea ta pa sigura cu ningun caminda na Aruba, coriente bay.

E mandatario a indica cu ayeratardi nan a tuma e siguiente decisionnan durante un reunion cu empresanan di Gobierno, WEB N.V, Elmar y Utilities, como tambe otro instancianan, pa asina nan haya e instruccion y aprobacion pa nan por ‘fast track’ e programa di mantenimiento di emergencia cu nan mester introduci. Nan tin e aprobacion, nan tin e facilidad financiero, nan tin instruccion y apoyo di Gobierno, pa implementa esaki.

Minister kier sa na unda e problemanan ta, kico ta causando cu recientemente, di un manera fuera di normal, diripiente yen caminda coriente ta bay, na unda casi por pronostica na unda coriente ta bay. Esaki ta algo cu pa Gobierno ta inaceptabel y sigur pa Pueblo di Aruba. El a enfatisa cu e disgusto di pueblo ta na su lugar. “Pueblo tin derecho y rason pa ta rabia!”, segun e Minister.

E ta compronde cu nan no por coregi loke no a wordo haci den ultimo 15, 20, 25 aña, kiermen loke no a tuma lugar den inversionnan na WEB y Elmar, pero si nan por haci ta instrui y aproba pa haci inversionnan necesario y acelera esaki. Minister a indica cu tabatin un plan di 5 aña, haci esaki den 3 aña. Obviamente esaki tampoco ta suficiente, nan mester acelera mas. Pero tin e argumento cu despues di Covid tin logistica di suministro di ekiponan tin un retraso drastico. Y pa motibo aki, Minister a pidi nan pa identifica kico ta critico pa sigura cu pueblo no ta bay pasa den un interupcion di suministro di coriente.

“Pueblo ta paga caro pa coriente y awa, y ora bo ta paga pa un producto, bo ta depende di e continuidad y confiabilidad di e suministro di coriente y awa,” minister Croes a enfatiza.