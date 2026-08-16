Diasabra mainta tin misa na Alto Vista y tambe na Blue Army
ORANJESTAD (AAN): Diasabra 4 di maart 2023, pa 7:00 am tin Santo Sacrificio di Misa na Kapel di Alto Vista.
Corda cu Santo Rosario ta cuminsa resa pa 6.15 am
Tambe riba Diasabra, lo tin misa na Kapel di Cas Curason di Maria na San Nicolas (Blue Army) y ey tambe tin Santa Rosario.
Prome cu Santo Misa ta resa Santo Rosario pa 6:15 am “Misterio Gososo”, despues ta sigui cu Salve Regina. Ta invita e pueblo di Aruba, deboto y fielnan pa asisti na e Santo Rosario prome cu Santo Sacrificio di Misa.
Cu Mama Maria entersede pa nos na nos Tata Celestial. Papa Francisco ta haci un suplica na mundo pa resa e Santo Rosario, nos ta den un tempo di crisis cu tanto sufrimento. Noticianan for di Ucrania ta di lamenta, spantoso pa mundo henter. Na Brasil tin hopi tristesa pa perdida di bida humano. Hesus tene piedad pa henter mundo.
Ban purba di haci un curashi diasabra mainta trempan pa ofrece nos ora, nos oracion y asisti na Santa Misa y resa pa tur esnan cu ta leu di nan Creador. Laga nos resa pa necesidad di Iglesia Universal, pa Papa Francisco, Obispo Luis Secco, tur sacerdote, Diacono y laiconan cu ta hiba e bon noticia pa e pueblo di Dios.
Pa nos Gobernantenan y tur persona cu ta carga responsabilidad pa nos pais Aruba. Cu Dios bendicion nos isla. Cu Ta reina paz, respet den tur hogar, respet unda cu bo ta. Laga nos ta mas humilde un pa otro. Resa pa enfermonan cu a bay pa exterior pa busca nan salud. Cu pronto nan regresa cerca nan famia pa nan por gosa di un bon salud.
Cu Dios manda awacero saludabel pa nos suela seco. Cu fin fin di awacero muha mata y palonan den mondi cu nan raisnan probecha di esaki, nan ta sclama pa awa bendiciona di cielo. Bendiciona nos pueblo di Aruba.
Cordial saludo:
Coordinador: Mario Werleman
Pastor Huancho Pilongo 585 8378 Centro Pastoral Sta.Cruz