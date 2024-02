E peliger di laman pa un destinacion turistico!

The content originally appeared on: Diario

​

E soño di hopi turista ta pa un dia mira laman y beach

*Beachnan popular mester ta ekipa cu asistencia pa landador

*Advertencia mester evita pasonan legal cu turista por tuma

ORANJESTAD(AAN)—Mas conoci un persona ta cu e mundo di turismo, mas e ta na haltura di e resultadonan cu cualkier problema chikito, por tin pa e destinacion y participantenan na e sector economico di turismo.

Kico ta turismo? Tres palabra esencial cu mundo ta lubida, na momento cu tur condicionnan humano cu ta sostene necesidad di turismo ta aumenta pero tambe e peliger pa participantenan na e ala economico, haya nan mes den problema.

Turismo no ta algo di awe, pero parti di e ser humano como explorador di su mundo cu mester entrega solucion pa necesidad di hende.

Biaha di un lugar pa otro, ta bini dilanti den henter historia di hende cu a desaroya metodonan pa deshaci di limitenan cu naturalesa ta impone.

Na siglo 20, mundo ta bira mas chikito y hasta espacio ta haya significacion nobo pa hende.

Globalisacion ta bira un problema pero tambe ta sostene e necesidad pa hende por biaha sea pa nan mudansa of pa por topa cu otro cu a muda, of ta parti di loke ta desconoci ainda pa hende.

Pa comprende un turista cu no tin hopi experencia cu e e ramo economico cu barco, avion y tur medio di comunicacion na tera ta sostene, mester mira e fascinacion di un Arubiano cu den temporada friu ta biaha por ehempel pa Hulanda y pa prome biaha por ta parti di un pelea cu bala di sneeuw.

Pa un persona cu ta biba den clima friu, sigur ta algo espectacular pa mira e reaccion di un persona cu pa prome bez ta mira awa den un canal, bira ijs.

Ora diariamente un hende ta biba cu un situacion, e no por comprende loke e ta nifica pa otro persona.

Esaki ta e base awe pa bolbe na e mundo di turismo, cu ta basa riba diferente motibo.

Turismo ta mara na e mundo di negoshi y companianan internacional; e mundo di estudio cu ta exigi hende bay biba na otro pais; maleza pero sigur e simpel deseo pa bandona e realidad diario di bida.

E beachnan di Aruba ta algo espectacular, sigur si midi e tamaño di beachnan y e forma cu hende por cana drenta laman, cu ta sconde tur su peligernan pa hende.

Laman ta sconde su coriente, cu ta percura pa e keda limpi pero tambe por haci cu un persona cu drumi riba ola, por ta en busca di su morto.

Mas ainda mester tene cuenta cu tin hende cu ta sufri di enfermedad, cu ta haci cu nan ta zink ora nan ta den laman pasobra nan no tin e capacidad automatico pa flota ariba laman.

Un enfermedad heriditario cu hende ta realisa, ora nan drenta laman of wordo informa den famia.

Laman tin cantidad di peliger, sigur pa hende cu no conoce y fascina pa loke el a pensa, ta pone su bida na peliger pasobra e no a nace pisca.

E sentido di aventura, e curiosidad pa mira y gosa personalmente di loke a mira na television of den buki, hunto cu e necesidad pa soña y biba e fantasia di ta un rey, ta base di turismo cu ta entrada di Aruba.

Pero mester proteha e turista contra su mes, sigur den temponan moderno cu ora hende haya su mes den problema, e ta busca caminda legal si e por proba cu ta pa motibo di otro el a haya su mes den problema.

Den tempo di Cuaresma, laman ta bruto. Pero no ta ola so ta peligro pa e turista cu manera Tarzan ta drenta awa canando riba santo, ta simula cu e ta landa pa hende kere cu e por landa.

Ta ora diripiente e sinti cu no tin santo mas bou su pia, e ta drenta ansia.

Un destinacion turistico, mester ta prepara pa e momentonan aki.

Mester tin guardia profesional pa actua den problema riba laman, na beach. Mester pone advertencia pa mustra con leu por cana sin problema den laman.

E turista mester por mira avisonan pa peliger di laman y hasta mester por pensa riba un forma pa yega rapidamente cerca un persona cu ola y coriente ta hiba for di costa.

Mester bini cu foyetonan pa adverti turistanan cu ta sufri di cierto condicionnan pa no bay leu den laman, no drumi den solo na cierto momentonan y hasta no drenta laman imediatamente despues di cuminda, despues di a bebe remedi of si tin cualkier problema si salud.

Turismo ta vulnerabel. Un destinacion turistico mester ta prepara pa situacionnan cu den tempo moderno, por haci cu den Corte di Husticia pafor di Aruba, un sentencia di Huez contra destinacion Aruba cu no a avisa e turista corectamente ta wordo pronuncia.











E atraccion di lama pa un turista

Biento duro – coriente