E di dos edicion di ‘Finansa Den Mi Hogar’ a inicia na Village, San Nicolas

Minister Geoffrey Wever:

ORANJESTAD (AAN): E di dos edicion di Finansa Den Mi Hogar a cuminsa y San Nicolas tin e primicia pa ta e prome districto cu ta haya e curso, y e biaha aki mas cerca di e ciudadanonan.

Recientemente Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever, a anuncia cu – despues di un prome edicion exitoso brinda den tur districto – e segundo edicion di e proyecto Finansa Den Mi Hogar ta un realidad. Meta di e proyecto ta pa nos hendenan ricibi guia y conocemento cu por yuda nan tuma decisionan financiero cu ta beneficia nan propio desaroyo personal y familiar.

E Proyecto Finansa Den Mi Hogar a wordo desaroya door di Fundacion Plan di Bida. Fundacion Plan di Bida cu su presidente Sra. Paloma Osorio-Tromp tin como mision y vision trece conscientisacion financiero den nos comunidad, ofreciendo ayudo y guia mustrando e manera pa maneha nos finansa mas efectivo. Mescos cu e prome edicion, e segundo edicion tambe lo wordo ofreci completamente gratis danki na e aporte di gobierno, y brinda den tur districtonan di Aruba.

Algo nobo di e dos edicion di e programa Finansa Den Mi Hogar ta cu lo bay mas cerca ainda di e ciudadanonan; e programa lo wordo duna dentro di e barionan den e districtonan di Paradera, Oranjestad, San Nicolas, Savaneta, Noord y Santa Cruz.

Na Aruba 3 di 10 hogar ta gasta mas di nan entrada tur luna segun sondeo di Banco Central di Aruba. E desaroyo aki ta preocupante pasobra e ta indica cu cada luna ta un reto pa hogarnan cumpli cu tur necesidad y responsabilidadnan financiero manera entre gasto pa vivienda, cuminda, y prestamonan personal. Como consumidor ta importante pa sa ki impacto cada decision financiero tin riba nos cartera y nos hogar.

Durante e curso di dos dia cada participante lo ricibi informacion riba siguiente topiconan:

Dia 1: Mi ta efectivo den mi cas. Con mi por spaar y tambe con pa cumpra sin emocion

Dia 1: Mi ta paga mi debe. Kico lo pasa ora mi no por paga mi debe mas

Dia 2: Mi ta inverti den mi futuro. Futuro di nos y nos yuinan ta importante y con nos por logra nos metanan

Dia 2: Mi presupuesto. Kico ta luho y prioridad y con segun bo entrada bo por presupuesta y asina logra nos metanan

Meta ta pa facilita cu e ciudadonanon por yega facil y participa na curso Finansa Den Mi Hogar. “P’esey ta hopi importante pa sigui stimula e participacion di nos ciudadanonan door di ofrece e curso completamente gratis y awo mas cerca di cas”, segun minister Geoffrey Wever.

Pa mas informacion y registracion pa e segundo edicion di Finansa Den Mi Hogar por tuma contacto cu Fundacion Plan di Bida via telefon 5688848 of email