DTI ta bezig cu regulacion di cierto tipo di autonan cu ta drentando Aruba

Directora di DTI, Richella Dorothal:

ORANJESTAD (AAN) – Richella Dorothal, Directora di Departamento di Inspeccion Tecnico (DTI) a splica, den entrevista cu DIARIO, tocante e regulacion di autonan cu ta drentando Aruba aworaki, ademas di UTV y ETV.

El a comenta, por ehemplo, cu e autonan electrico ta cay den e categoria di e ley, pero locual DTI ta atende cu ne aworaki ta verifica den cual categoria, segun e ley, e vehiculo ta cay.

Dorothal a splica cu e ley ta prescribi dos categoria cu ta e auto y e bromer. Esaki tambe ta a base di e peso y diferente otro aspecto cu DTI ta wak, a base di inspeccion di e vehiculo. A base di esey, DTI ta haci peticion na tur compania of esnan cu ta desea di trece cierto vehiculonan, pa pasa na DTI of contact via email manda e datonan di inspectie, pa nan verifica na cual categoria e ta cay y si no cay bao ningun di e dos categorianan, anto e ta un vehiculo cu no mester ta riba caminda.

DTI ta bezig ta entrega un formulario den cual ta indica esaki y e ta bay den registracion pa indica e ora ey bao cual categoria e ta cay y number di plachi cu nan ta dune ta keda na DIMP pa haci esey, pero DTI ta duna nan asistencia pa nan purba regula, aworaki, e situacion di e tipo di vehiculonan cu ta drentando Aruba.

Pa loke ta trata velocidad, Dorothal a splica cu esaki tabata un discusion riba mesa y a palabra riba esey, pero no tin nada concreto riba esaki.

Directora di DTI a agrega cu locual nan ta evitando ta pa evita pa mas vehiculo bin Aruba, y pesey nan ta pidi tur compania y tour bedrijf tambe, pa acerca DTI cu e peticion pa verifica si un of otro vehiculo por bin, y si nan ta cay den e categoria pa wordo gekeurd of no. Nan ta haci esaki conhuntamente cu e otro departamentonan y ora cu nan tur tey nan ta verifica cu KPA, DIMP y si ta necesario cu DTP tambe, mirando cu kizas ta vehiculonan cu lo wordo uza pa transporte publico, y nan ta verifica si nan ta cay bao ley tambe.