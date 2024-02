Doñonan di compania mester cuminza ofrece ‘full-time’ y salario alomenos igual na e minimo di subsistencia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Hose Figaroa, lider di FTA, ta haya cu doñonan di trabao cu ta mira cu esnan cu ta solicita trabao no ta tuma part time, mester cuminza ofrece full-time.

“Ironico di esey ta cu si bo bay importa trahado, bo no ta bay haya ni un permiso pa haya trahado part time. E unico manera pa bo haya un permiso, ta pa trahado fulltime. Anto haci algo similar na esey y wak si e trabao cu bo ta ofreciendo na e persona ey ta mas atractivo p’e.

Otro hecho cu nos ta mira ta cu e persona ta yega, ta solicita na un caminda, y nan ta bise cu e ta bay haci e trabao eynan pero e tin cu drenta den servicio di un contratista. Y esey ta algo cu tambe ta pusha e trahado for di e trabao”, Hose Figaroa a splica.

El a agrega cu e persona cu ta solicita e trabao ta puntra pakico e no por traha directo cu e restaurant, por ehemplo, pero tin cu traha pa un tercer loke ta trece desconfianza y un riesgo cu si mañan e cos ta bay malo e no tin un claim pa e compania cu e ta traha p’e pero riba un compania cu hopi biaha ta riba papel. Esey ta haci cu aunke e trabao riba su mes ta atractivo pero e forma con nan kier pa e trahado hacie ta kita e atractivo p’e.

Otro factor ta e salario. Na momento cu trahadornan no ta acepta un trabao pasobra nan ta haya cu e salario ta mucho abao, e mas natural cu mester sosode ta cu e doño di trabao mester haci e salarionan mas atractivo. “Bo no por pretende di keda busca trahado riba salario minimo of un tiki mas cu esey. E trahado ta prefera di busca algo otro cu si ta ofrec’e algo cu si e ta biba di dje. Nan tin cu sali for di e punto di bista di ofrece alomenos e minimo di subsistencia cu ta 2.400 florin. Un diferencia basta grandi cu e salario minimo cu ta 1.900 fls. Kiermen, tene cuenta cu esey ora di ofrece trabao. Bo como dunador di trabao no por keda ofrece salarionan cu ta wordo nenga caba. Bo tin cu drecha esey, pa e trahado por reacciona”, Hose Figaroa, Presidente di FTA a señala.