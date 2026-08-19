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Dia Nacional di Cuida Aruba a transforma tereno bandona na Pos Chiquito den futuro area recreativo

19 August 2026
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This content originally appeared on Diario Online.
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ORANJESTAD (AAN): Diasabra durante Dia Nacional di Cuida Aruba, un tereno bandona den area di Pos Chiquito lo haya un cambio significativo.

E espacio, cu tabata yen di sushi y cuater auto bieu, a wordo limpia cu meta di transforma e den un area recreativo pa mucha, hoben y famia di e bario. Riba e prome dos ora di e accion, ya a colecta casi 43 ton di sushi rond Aruba.

   Poco despues, Promer Minister Mike Eman a indica cu e cantidad entrega na Ecotech tabata acercando 50 ton. E cantidad di sushi a causa basta fila na Ecotech y na diferente area cu tabatin baki di sushi rond isla.

   E iniciativa na Pos Chiquito a nace despues cu polis di bario a scucha e deseo di e habitantenan y hobennan. Segun vocero di Cuerpo Policial, Liliana Rasmijn, e proyecto ta forma parti di Fieldlab Aruba, un programa cu tin como meta reduci criminalidad entre nos hobennan.

   Durante e conversacionnan den bario, e hobennan a expresa cu nan no tabatin suficiente actividad ni un lugar adecuado pa practica deporte. Nan a pidi ayudo pa haci e tereno limpi y transforma esaki den un veld di basketball, un mini veld di futbol y un luga caminda e famianan por reuni. E peticion a presenta na e autoridadnan despues cu representante di polis di bario, entre nan Icho Matos y Liliana Rasmijn, a bishita e area y a papia cu e habitantenan. Segun informacion presenta durante e actividad, e tereno semper tabata destina pa recreaccion den e plan di verkaveling, pero nunca a desaroya pa e proposito ey. Durante e limpiesa, e boluntarionan a kita sushi y otro material bandona, mientras nan a tene cuenta cu e matanan cu por wordo conserva. E intencion ta pa crea un espacio sano y sigur, no solamente pa nos hobennan, sino tambe pa mayor y e famianan di e bisindario.

   Lissette Ignacio kende ta biba na Pos Chiquito a expresa su agradecimiento na Gobierno, polis di bario y tur esnan cu a contribui na e limpiesa. Segun dje, un cancha di basketball y futbol lo duna hobennan algo positivo pa haci despues di trabao of scol y lo por yuda evita criminalidad.

   Roderick Peña cu tambe ta biba den e bario a conta cu el a lucha pa alrededor di tres aña pa mira e proyecto bira realidad. El a enfatisa cu e espacio no ta pa beneficio personal, sino pa e muchanan cu ta creciendo y pa e futuro generacionnan di Pos Chiquito. Promer Minister Mike Eman a destaca cu e proyecto ta ehempel di con Gobierno, Cuerpo Policial y comunidad por traha hunto. El a indica cu polis di bario tin un papel importante pa scucha e necesidadnan di cada comunidad y yuda mobilisa e esfuersonan necesario. E habitantenan mes lo tin un responsabilidad importante ora e area recreativo ta cla. Nan lo mester yuda mantene e espacio limpi, sigur y den bon condicion.

   E accion Dia Nacional di Cuida Aruba no solamente a elimina hopi ton di sushi for di diferente bario, sino tambe a habri caminda pa duna e luganan bandona un proposito nobo. Na Pos Chiquito, un tereno cu antes tabata descuida por bira un punto di encuentro cu lo promove deporte, disciplina, union y un futuro mas positivo pa e comunidad.

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