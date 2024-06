Di awor caba traha plan di emergencia pa bo boto pa e temporada di horcan

The content originally appeared on: Diario

Planea adelanta y sa na unda bo ta proteha bo boto di piscado

ORANJESTAD (AAN): Temporada di horcan a cuminsa. Con prepara abo ta pa proteha bo boto di piscado? Bo sa unda pa bay? Bo tin tur material cu mester? Kico tur bo mester haci? Esakinan ta preguntanan cu bo mester cuminsa haci di awor caba en preparacion pa lo peor. Ta miho prepara adelanta. E momento pa prepara pa calamidad y seguridad riba lama, ta hopi prome cu e tormenta cuminsa. Cu esaki na mente, departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa, kier enfoca di awor caba riba concientizacion di piscadonan pa asina tur piscado ta miho prepara den cualkier eventualidad.

Temporada a cuminsa: Temporada di horcan ta di 1 Juni pa 30 di November. Mientras Aruba ta bendiciona di no a pasa den un horcan directo pa masha tempo, no por descarta e posibilidad y por corda cu den pasado recien mes tabata tin tormentanan cu a bolter lama suficiente pa causa daño na pier y botonan di piscado na costa.

Corda tambe cu den e area cu nos ta, ta 3 dia of menos di anticipacion so tin entre prome aviso pa e tormenta afecta nos costanan. Esey ta hopi cortico y tur hende por corda e caos cu por pasa aden e ora pa core haci tur preparacion, specialmente si mester busca of cumpra material. Pesey, preparacion mester ta di awo caba.

Traha bo plan of repasa y update esaki: No ta existi un solo plan cu ta pas pa tur situacion ni circunstancia. Ta depende individualmente cada biaha di varios factor y cu ta specifico pa bo situacion particular.

Pesey, abo ta e prome yama pa traha bo plan(nan) di antemano y prepara material y otro cosnan necesario pa por ta un stap adalanta pa actua. Check di antemano cu instancianan necesario y zorg pa otronan sa di bo plan y detayenan tambe pa caso di emergencia.

Puntonan clave di bo plan: E topico aki ta uno hopi extenso y di cual un solo articulo no lo cubri. Aki ta sigui algun punto clave pa cuminsa bo pensamento y stimula bo cuminsa prepara di awo caba.

(1) Unda bo ta (bay) laga bo boto? Un boto mara riba tera ta miho protehi semper cu uno den awa. Si acaso abo no por saca bo boto, bo mester di un lugar protehi unda e por keda ancra. Sa di antemano si unda bo boto ta mara ta adecuado y sino bo mester sa unda bo ta bay hibele pa si e por keda mara bon proteha. Corda cu bo tin 72 pa 48 ora so entre aviso y e tormenta su efectonan dal. Si bo ta bay saca e boto hiba tera, bo mester tin ekipo manera trailer, cabuya etc. cla prepara y den bon condicion. Corda cu lo ta druk y tur otro hende tambe ta riba caminda cu na preparacion. E momento ey no ta ora pa realisa cu un taira ta flat of un bateria no ta traha of ora bo yega na e sitio indica tin un otro estorbo pa bo laga bo boto.

(2) Prepara of strip bo boto. Esaki ta pa reduci loke na ingles ta windage, esta cosnan cu ta gara biento pero tambe bo kier kita mas tanto cos di balor of cu por sufri daño for di bo boto. Esey ta encera tambe cu bo mester por tin lugar pa warda nan tambe. Cosnan manera dak, antena, solar panel etc., tur ta mester kita pa tin menos efecto di biento riba boto. Si boto ta keda den awa, zorg pa e bateria y pompnan ta den optimo condicion.

(3) Mara e boto extra. Zorg pa bo tin cabuya extra y mara e boto dobel. Ta ser bisa cu e boto mester keda mescos cu ta den un cas di haraña e ta y mara 2 set di cabuya unda uno por ta mas largo cu e otro pa acomoda e extra haltura di awa y ola si mester. Si bo ta na tera, zorg pa bo boto ta ancra na tera cu staca of renchi den concret. Si e boto ta contra un muraya e ta miho protehi door cu por lo menos 1 banda lo tin menos efecto di biento.

(4) Percura pa bo tin un of mas persona cu den caso cu abo mes no t’ey, cu e por asisti bo tumando bo lugar. Pa esaki, bo mester comparti y palabra di adelanta bo plan y mustra unda tur cos ta etc. Den caso cu bo mes no t’ey e ora pa cualkier motibo, e amigo aki lo por salva bo inversion y herment di trabao pa bo.

(5) Nunca pensa di sali cu bo boto pa lama den tormenta extremo of horcan, ni keda den boto durante di horcan mes. Gran cantidad di fatalidad durante horcan ta causa door di esaki. Corda cu bo boto por ser remplasa pero abo no.

Profundisa bo mes: Bo tin di profundisa riba e diferente aspectonan di bo plan: Mas bo pensa riba dje, mas detaye bo hinca aden, mas miho prepara bo lo ta. Bo lo ripara cu e lo tuma inversion, tanto di placa como tempo. Pesey mes ta importante bo cuminsa tempran y presupuesta tur cos di awor caba pa bo boto, bo inversion y instrumento esencial pa pisca, ta bon proteha ora alarma di calamidad zona. Tuma tempo awor pa spaar hopi pena despues.

