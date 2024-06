Si Aruba acepta e rijkswet nobo y temporal, e interes riba debe di Covid ta baha di 6.9% pa 3.4%

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

*Gobierno di Aruba tin te cu mei 2025 pa traha riba e solucion hibride

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, un biaha mas Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e acuerdo cu Hulanda considerando algun inkietud y e bruhamento di tera cu tin riba e tema aki.

Manera a wordo anuncia dos siman pasa, Gobierno di Aruba a yega na un acuerdo di principio cu Hulanda cu, bou di cua condicionnan Hulanda ta dispuesto pa duna Aruba un fiansa na interes abou no solamente riba e debe di Covid sino tambe riba e debenan bieu cu e gobierno anterior a ocasiona. Esaki ta duna oportunidad pa crea espacio pa inverti atrobe. Prome Minister a splica mas extenso riba e solucion hibride cu Gobierno a yega na dje.

LAFT y RAFT:

Ta importante, pa comprende kico e solucion hibride ta, mester compronde kico e situacion actual ta desde aña 2015. Aruba aworaki tin un ley di supervision financiero, LAft cu ta den man di Aruba y di Parlamento di Aruba. Aruba a presta hopi placa di Hulanda y esaki a bin tambe cu hopi condicion.

Un condicion di Hulanda pa presta Aruba placa cu interes abou tawata ta cu LAFT mester stop di existi y pasa tur cos den e ley di RAFT cu lo ta den man di Hulanda.

INTEREST DI 6.9% RIBA DEBE DI COVID

Gobierno a negocia cu Hulanda for di aña 2020 te cu 2023 y no a sali afo y finalmente na October di 2023, Gobierno di Aruba a dicidi cu no ta acepta e condicion aki y a haya un interes halto di 6.9% riba e debe Covid pa 20 aña.

ACUERDO HIBRIDE 2024

Sinembargo, Gobierno di Aruba a sigui negocia despues di October 2023 y awo tin un otro acuerdo riba mesa, e Acuerdo Hibride 2024. Inicialmente, e condicion di Hulanda tawata ta pa tur cos ta den man di e RAFT so. Pero awo el a wordo parti den dos. E LAFT ta keda existi den man di Aruba y di Parlamento di Aruba. Y banda di e LAFT ta bin un Rijkswet nobo. Esaki ta e aspecto hibride.

Den e Rijkswet temporal aki ta pone cierto confort pa Hulanda, Y Parlamento di Aruba ta keda cu e mesun autoridad cu e tin awo caba desde cu e LAFT ta na vigor desde aña 2015. E difinicionnan ta keda den e Rijkswet nobo mientras e normanan mes ta keda den e LAFT manera nan ta awo.

INTERES DI 3.4% SI ARUBA ACEPTA

Prome Minister a indica cu si Aruba acepta e ley nobo aki, cu ta un ley temporal y lo bin un acuerdo di salida- un exit bepaling- cu lo ta cla y raspa. Si Aruba acepta y keda cla cu e Rijkswet prome cu mei 2025, e interes riba ful e debe ta bira 3.4%.

DIFERENCIA ENTRE 6.9% Y 3.4%

E diferencia entre e 6.9% y 3.4% ta na balor di 300 miyon florin cu Aruba lo mester paga extra durante di 20 aña of nos tin cu paga menos durante 20 aña, depende cua di e versionnan aki Aruba scoge p’e.

SI ARUBA NO ACEPTA:

Si Aruba no logra yega na un Rijkswet pa e fecha stipula na mei 2025 pa keda cla cu esaki, e interes ta bay bek na 6.9% pa motibo cu lo no tin un rijkswet, no lo tin un RAFT y Aruba ta bay bek na e posicion inicial di October 2023. Cu esaki, cu e 6.9% di interes, Aruba lo mester paga e diferencia di 300 miyon florin pa 20 aña.

“Esaki, den corto, ta e solucion hibride. Na prome instante Hulanda tawata kier tur cos den un rijkswet so, e RAFT. Despues di negociacionnan, esaki a wordo parti den dos. E LAFT ta keda existi cu tur e autoridad di Parlamento. Y den e Rijkswet ta bin e definicionnan di kico e normanan mester ta. E descripcion kico ta un norma.

E norma mes lo keda den e LAFT. Despues cu firma e acuerdo e siman aki, nos interes ta baha di 6,9% di biaha pa 5.1% manera un interes intermedio mientras cu ta trahando riba e Rijkswet. Unabes cu e Rijkswet keda cla, e ora e ta bira 3.4%. Si e Rijkswet no bin, e ora e interes ta bay bek na 6.9%”, Prome Minister a duna di conoce.