Cas di Cultura ta presenta ‘Grease, The Rock ‘N’ Roll Musical’

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Cas di Cultura ta sumamente entusiasma pa presenta “Grease, the rock ‘n’ roll musical”.

For di momento cu e team di Cas di Cultura a ricibi e licencia pa produci e musical aki na Aruba, e trabou grandi a cuminsa pa hinca e produccion den otro cual mester cumpli cu e standardnan internacional.

Durante un conferencia di prensa, Vicky Arens di Cas di Cultura a mustra cu e fin di aña aki, Aruba sigur lo por disfruta di un tremendo show, cu actuacion, canto y baile di talentonan local basa riba e buki original, cu musica y letra di Jim Jacobs y Warren Casey.

Cas di Cultura ta haci un yamada na tur esnan cu ta desea di participa na Grease, the rock ‘n’ roll musical. Idealmente ta en busca di persona desde 15 aña cu por canta, baila y actua. Pero si bo ta

domina bo bos y por baila of actua, esaki ta bo oportunidad pa participa na algo grandi y excitante.

E audicionnan pa Grease, the rock ‘n’ roll musical lo tuma lugar riba Diasabra, 23 di maart entre 6:00 – 10:00 pm, y tambe Diadomingo, 24 di maart entre 4:00 – 7:00 pm

E meta di e proyecto aki ta desaroyo di talento. Pa participa na e pruebanan, mester manda un

e-mail na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Esnan cu inscribi via e-mail, lo ricibi un monologo (script cortico) y algun cantica, di cual por scoge un pa prepara di antemano. Un cantica di Grease cu tur persona por

prepara di antemano ta: “We go together”.

Esnan cu inscribi trempan lo tin mas tempo pa prepara nan mes pa e audicion. Riba e dianan di audicion lo tin prueba di baile pa wak e nivel di movecion y capacidad pa capta y corda coreografia. Pa e parti di baile no mester prepara di antemano.

E storia di Grease ta tuma luga na “Rydell High School” na Chicago. E musical ta sigui e bida di dies diferente hoben cu ta atende e scol secundario, mientras nan ta nabega topiconan manera “peer pressure”, politica, balor y norma personal, amor y namoramento durante nan hubentud.

E musical lo wordo dirigi door di un team cu hopi experencia, incluyendo director di teatro

Ferdinand Franca. E instructor di baile ta Kevin Gumbs, cu lo dirigi e coreografia y Nicole van Eer lo

ta encarga cu e parti di canto y coro. E instructornan, hunto cu e team tecnico y audiovisual di Cas di

Cultura, ta cla pa prepara e scenario y e actornan, pa por presenta un musical di calidad halto na

comunidad di Aruba.