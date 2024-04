The content originally appeared on: Diario

E manipulacion nobo di Mike ta papia di cobransa di Gobierno

*Mike a bisa cu e aumento lo bay pa medio di “reparatie toeslag”

*DIARIO cu e prueba con na 2015 Mike a subi edad di pensioen

ORANJESTAD (AAN) — “Mike Eman ta uno di e politiconan, si no e politico, mas peligroso cu Aruba a conoce. El a destrui e pais. Awor cu e ta alcansa edad pa bay cu pensioen di behez, e ta presenta otro manipulacion, pa asina aumenta e suma cu e lo ricibi hunto cu tur loke Pueblo mester paga su persona como ex Prome Ministro y den Parlamento. Pero tin algo much mas serio tras di su plannan.”

Na palabra uno di e hopi informante nan di DIARIO, cu tabata en espera di e forma cu Mike Eman lo a presenta su mes atrobe na Pueblo di Aruba na caminda pa eleccion 2025.

Cu Mike Eman ta uno di e mihor manipuladornan politico, si no e mihor manipulador cu politica di Aruba a conoce, ta sigur visibel pa informantenan den e realidad cu na 2015, tabata Gobierno Mike Eman cu tabata na mando na Aruba, ora mester a introduci cambio den e edad cu un persona ta cuminsa ricibi pensioen di behez.

E hecho cu hende ta biba mas largo, a aumenta e necesidad pa paga pensioen na un grupo mas grandi ya cu e cantidad di hende cu a pasa edad di 60 aña, tabata subi mundialmente.

E edad promedio di comunidad a subi na momento cu e crecemento di poblacion mundial a wordo afecta pa e reduccion di e cantidad di yiunan cu tabata nace den e posibilidadnan nobo pa planea familia.

Mike tabata dirigi gobernacion, na momento cu SVB Aruba, mester a alcansa un formula pa subi e pensioen di behez na un forma gradual manera hopi fondo di pensioen na mundo a haci.

DIARIO awe ta publica e formula cu a wordo alcansa pa asina subi e edad di pensioen gradualmente for di 2015 te na 2024, ora pues e adaptacion proyecta, a wordo alcansa.

Mientras Mike Eman ta alcansa e edad cu e lo baha cu pensioen, pasobra sigur no por considera su persona mas como un politico hoben, e kier bay introduci un suma halto pa pensioen di behez, cu e ta bon na haltura cu no por wordo introduci, si no introduci un prima sumamente halto.

Aki ta caminda e rabo di porco ta krul pasobra segun informacionnan cu DIARIO a ricibi, Mike ta papia di un reparatie toeslag, cu no ta un sistema cu SVB ta regla, pero cu SVB ta paga a base di loke SVB ricibi di Gobierno pa entrega un persona.

Pues e placa mester bini di Gobierno y wordo entrega na e personanan en cuestion pa medio di SVB.

Mike Eman a papia di sumanan enorme cu ta envolvi den pago di aumento di Pensioen di Behez cu 50 porciento.

Esaki segun tur informante ta haci, cu lo mester bay aumenta belasting na un forma barbaro of atrobe aumenta e debe di Gobierno cu Mike Eman a laga atras cu su fantasia abusibvo durante su gobernacion.

Cu e no por dicidi sin mas pa SVB, e ta bini cu otro sistema, pa medio di presupuesto segun su persona, loke lo nifica cu asina belasting lo mester subi, manera su maneho a percura pa belasting subi na Aruba pa por cubri tur e sumanan cu el a crea como debe pa awe e generacion nobo di Aruba paga.

Segun informantenan, esaki ta e parti mas importante cu Mike a proclama y cu ta forma peligro grandi pa Aruba, cu na e momentonan aki por goza di e beneficionan cu a logra pa medio di e tremendo maneho hasta den epidemia di parti di SVB.

E sistema di Mike pa atende cu Pensioen di Behez ta pues, cu ta pa medio di un tipo di belasting ta genera e fondonan cu ta haci posibel pa subi pensioen di behez cu 1 50 porciento cu e ta priminti.

Di e forma aki Mike Eman directamente ta haya posibilidad pa bolbe manipula si e ta poder como Prome Ministro y asina hinca Aruba den otro aventura, cu ta pone e bienestar di pensionadonan na peliger.

Esaki ta e peligro mas grandi pa Aruba. Si Mike Eman logra su proposito cu pensioen di behez di Aruba, atrobe e lo ciega Pueblo di Aruba cu e promesa cu ta subi Pensioen di Behez cu 50 porciento, cu lo mester wordo cubri pero cu Mike lo saca for di placa cu Pueblo mester paga na belasting cu ta e entrada di Gobierno den e presupuesto di Aruba.

DIARIO ta den contacto estrecho cu tur sector di Aruba, cu a wordo sorprendi pa e ultimo explosion di fantasia di Mike Eman!