Aruba ta un di e islanan unda cu menos hende ta colecta awa pa agricultura

Studiantenan di Universidad di Utrecht cu estudio haci



E estudio a enfoca ariba e alternativanan pa e Sector Agricola como Comercial

ORANJESTAD (AAN): Na comienso di siman, un grupo di studiante di Universidad di Utrecht, kende nan ta, Ilse Coelman, Sara Ståhlberg, Martha Ramos Monzón, Yoshi Montoya Rodriguez, Gemma Negrini y Yanina Diaz-Maroto Knöfler, a presenta e resultado nan di e estudio preliminar cu nan a conduci den colaboracion cu Santa Rosa y Universidad di Aruba.

A conta cu presencia di Minister sr. Ursell Arends como tambe un grupo basta grandi di invitado di diferente sector tanto priva como di Gobierno. E tema tabata e posibilidad di colecta awacero na Aruba y e posibilidad nan cu e lo por representa pa nos isla su sector Agricola como commercial. E estudio aki, tabata parti den e programa di intercambio Erasmus staciona na Universidad di Aruba

Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (Santa Rosa) a fungi como nan cliente y Señora Nathalie Maduro, Directora di DLVV-Santa Rosa a coordina e proyecto conhuntamente cu Sr. Eric Mijts di Universidad di Aruba. Sr. Facundo Franken, encarga cu e parti di mata nan local tabata encarga cu e suministracion di rapport nan produci den pasado cu a sirbi como informacion di comparacion cu e situacion awendia y tambe a coordina e bishita nan na diferente localildad y Cunucu nan di plantacion. E bishita nan tabata tin como meta, pa ilustra e practica di coleccion di awa via dam, goot & regenbak, tanki nan di plastic cu capacidad di mas cu 3.000 Liter of e tanki nan blanco di 1.000 Liter.

Pa e studiante nan a colecta datonan y analisa e diferente resultado nan cual nan ta tuma for di dos Angulo, esta pa evalua oportunidad pa e Sector Agricola como tambe pa facilita e parti di e uso di e awa pa otro uso nan den nos comunidad. E studiantenan a reparti nan trabao di estudio y evaluacion den dos grupo di tres y a concentra ariba e realisacion di coleccion y e otro grupo a enfoca ariba e disposicion di comunidad pa haci tal y reuza e awa colecta pa otro proposito nan cu ta contribui na e sostenibilidad di un cas of negoshi.

Como parti di nan estudio, nan a revisa literatura referente coleccion di awacero na Aruba, sinembargo mester remarca cu lamentablemente no tin hopi publicacion encuanto di e tema aki. Tambe nan a hiba entrevistanan structura cu diferente actor tocante coleccion di awacero y a conduci un encuesta abou di publico en general. Siguiente nan a registra y evalua e sugerencianan of practica nan, cu e comunidad a duna como informacion con nan ta practica coleccion di awacero. For di tur e datonan colecta, nan a selecta cada un segun e accesibilidad y a conclui cu e uso di gootnan di aluminio cu coleccion den totenan di plastic di 1.000 Liter, lo ta esunnan mas economico pa hendenan cu ta desea di colecta awacero na nan cas.

Di otro banda, a recomenda cu pa cunukeronan nan a conclui cu kisas e practica di agroforesteria lo ta esun cu mihor lo aporta na colecta awacero, directamente den e suelo, cual lo sirbi pa aumenta e fertilidad di e suelo cu asina por mantene esaki mas humedad. Agroforesteria ta un combinacion di agricultura y foresteria. E aspecto di foresteria ta pa banda di e cultivo principal, pa tambe cultiva palonan di diferente producto y cu por probecha di esakinan.

Hopi cunukero ta prefera pa tur e recursonan di awa y luz bay pa e cultivo. Sinembargo, e suelo su fertilidad y su capacidad pa tene humedad lo por baha cu e consecuencia cu e lo no por sostene un otro cultivo e siguiente ciclo. Asina Kravchencko et al 2019 a demostra cu un diversidad di raiznan ta crea un diversidad di porionan den suelo cu ta stabilisa e carbon den suelo y esaki atrobe ta percura cu e suelo por tene hopi mas humedad. E forma di colecta awacero aki lo ofrece e awa directamente na e cultivo y no lo ta disponibel pa otro uso.

E conclusion di acuerdo cu e studiantenan a trece dilanti ta, cu pa motibo cu na Aruba hende ta haya awa dushi for di e planta di WEB Aruba NV a conduci cu Aruba contrario cu otro islanan di Caribe, ta practica menos coleccion di awacero.

Na 1928 a lanta e Landswatervoorzienings-dienst cu a intensifica e uso di awa natural door di coba mas pos y mas profundo. Na 1933 a establece na Balashi e compania di distalisacion di awa di lama. Un nota cu e studiantenan den e estudio preliminar aki, no a elabora ariba dje, ta cu den pasado hopi cunukero a haya empleo fiho na e dos refineria di e isla, cu a releva agricultura for di su importancia pa sobrevivencia.

Un recomendacion cu e studiantenan a haci tambe ta, cu ta importante pa percura pa mihor comunicacion na comunidad kico ta e posibilidad nan cu ta recomendabel con si por colecta awa di yobida den un forma responsabel y practico. Durante e momento di haci pregunta, un persona den publico a puntra na unda lo por mira un bon ehempel di coleccion di awacero y e studiante nan a indica na e Scol pa Ofishi na Santa Cruz, unda cu tabata tin totenan di diferente tamaño, conecta cu otro, pa colecta.

Santa Rosa kier tuma e oportunidad pa gradici tur Cunukero y stakeholders cu a duna nan contribucion pa haci e estudio aki posibel y un danki na Universidad di Aruba y Universidad di Utrecht pa nan desempeño pa haci esaki posibel.

Pa mas informacion interesadonan por yama DLVV por medio di number di telefoon 585-8102 of email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. DLVV lo keda pendiente di e entrega di nan estudio.