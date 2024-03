AHATA a acerca Minister di Labor tocante e problema di scarcedad di trahado

The content originally appeared on: Diario

Tisa LaSorte a comenta:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Tisa LaSorte, CEO di AHATA, el a toca e tema di scarcedad di trahado pa e sector, y tocante e bishita cerca Minister di Labor.

LaSorte no ta kere cu solamente e problema ta afecta e sector di turismo of Horeca, pero AHATA, por ehemplo, tin 155 compania miembro cu mayoria no ta directamente den turismo, y nan tambe ta keha di falta di trahado. E ta un problema grandi y serio tur caminda, el a acentua.

“Tin varios motibo pakico nos a yega na e problema aki. E ta un combinacion di factor cu ta pone cu nos tin e realidad aki cu ta hopi serio, cu ta afecta e productividad y e mercado di nos economia tambe”, Tisa LaSorte a indica.

El a señala cu no tur hende ta mira esaki pasobra Aruba su economia ta draai bastante bon, y esey ta pone hende sinti cu “cos ta bon” y cu no tin un necesidad of problema grandi. “Pero e problema tey y si nos no ta drech’e awo nos ta bay cuminza wak e efectonan negativo den nos bida.

E motibo pa cual nos a reuni cu Minister di Labor no ta pasobra nos ta kere cu e ta e unico Minister cu por soluciona e problema aki pa nos. Nos ta wak cu e problema tin necesidad y varios factor pa por solucion’e. Nos mes como AHATA ta purba haci varios cos di nos mes, pa yuda soluciona e problema. Por ehempel, nos a caba di haci un estudio, a traha un documento cu nos a entrega na tur nos miembronan cu tin sugerencia kico nan por haci pa ta un dunador di trabao preferi, por ehemplo”, el a menciona.

Tambe AHATA ta yuda diferente scol na diferente manera pa wak con por yuda cera e gap entre e mercado di labor y educacion, y con por atrae mas studiante ora nan caba scol pa ta entusiasma pa por drenta diferente tipo di trabao.

“Tambe nos a bin cu diferente campaña pa mustra e diferente tiponan di trabao cu tin. Nos ta lubida cu tin miles di hende trahando caba den e industria y cu ta orguyoso di nan trabao y cu tin bon trabao, y pa hende por mira cu esaki ta existi”, LaSorte a señala.

Pero pa soluciona e problema mester bin hopi solucion y esaki mester tuma esfuerzo di gobierno tambe, incluyendo e Minister di Labor. “Pero e mester tuma tambe esfuerzo di otro ministernan den e Gabinete. Pero como cu e ta un problema di labor nos a cuminza cerca Minister di Labor. Nos ta colaborando tambe cu otro instancianan cu ta papia pa sector priva pa nos wak con leu nos ta di e minister y di gobierno, si nan ta compronde e problema, si nan ta ins cu nos cu e sugerencianan cu nos tin pa soluciona e problema”, Tisa LaSorte a indica.