ACF a gana caso contra Land Aruba y J.O.B Holding tocante Isla di Oro

Tyson Lopez, director ta satisfecho:

*Sentencia na fabor di naturaleza!

ORANJESTAD (AAN)—Aruba Conservation Foundation (ACF) a gana e caso cu e Fundacion tabata tin andando den Corte, contra Land Aruba y tambe contra J.O.B Holding & Management, encuanto e proyecto di Isla di Oro.

Director di ACF, señor Tyson Lopez, den entrevista cu DIARIO a relata cu e caso a drenta na fabor di naturaleza, unda Huez ta prohibi e desaroyador pa realiza cualkier actividad sin tin un aanleg vergunning y esaki ta un proceso cu Minister ta esun cu ta dicidi riba dje. El a agrega cu esaki ta un tereno erfparcht cu ta caduca na 2026, y Huez ta prohibi gobierno tambe pa renoba e tereno erfpacht aki den e forma cu e ta actualmente. Actualmente e ta designa pa bar y restaurant pero den futuro, na 2026, ora di renob’e e mester ta alinea cu proteccion di naturaleza pa locual e area a wordo designa.

“Pa nos e ta un sentencia basta duidelijk bo por bisa”, Lopez a expresa.

“Ora cu nos papia di ley di conservacion di naturaleza, nos tin bon ley pero con e ta traha, eigenlijk, ta falta ainda. No ta e manera con nos lo a desea pa bo bay den Corte, pero nos no tin otro alternativanan. Nos no tin ‘bevoegheid’, dus despues di palabracionnan bo ta yega na un punto cu bo ta obliga di sigui pasonan. Awo aki, nos ta contento cu ne. E caso aki no ta solamente pa nos over di Isla di Oro, pero e ta pa e resto di areanan cu nos ta maneha”, Tyson Lopez a indica.

Lopez a agrega cu Aruba Conservation Foundation ta maneha hopi mas area cu ta contene diferente tereno. Esaki ta algo cu ACF tin cu traha riba dje hunto cu Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) pa inventariza y asina nan tin un miho idea di kico tur tin eyfo.

“Diaranzon caba mi tabata tin contacto cu DIP, con nos por cuminza e proceso aki tambe, pa nos ta duidelijk con nos ta preveni cosnan asina den futuro”, Tyson Lopez a acentua.

Lopez a subraya cu Huez den su sentencia a indica cu e tereno aki mester wordo uza pa conservacion di naturaleza y cumpli cu e doolstelingnan cu tin den statuut verordening y tambe den e ley di ROPV. “Pues cu tanten cu esey ta papia di proteccion di naturaleza, esey ta pa locual e area ta asigna p’e”, director di ACF a reitera, agregando cu esey ta tambe locual e fundacion ta contrata p’e, pa garantiza cu tur e leynan wordo cana y tambe pa purba di mitiga impactonan.