Benny Sevinger condena na 4 aña di prison

Hof a bisa cu mester manda señal cu no ta acepta corupcion den Gobierno



Pa 5 aña e no por participa den eleccion

Leoncita Arends condena na 2 aña prison

ORANJESTAD (AAN): Diabierna merdia 1.30 pm, Hof di Corte Superior via video conference, a dicta sentencia den e caso di apelacion Avestruz. E sentencia di Hof a cay manera un baño di awa friu caminda cuater a worde declara liber y a subi castigo pisa pa Benny Sevinger.

Exigencia di Procurador General: Na Mei 2024, Procurador General (PG), a exigi pa mantene e sentencia pa Nuñez, Werleman, Mansur cu ta 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña di prueba. Tambe un boet di 25 mil Florin. Pa Harms PG a exigi trabao pa comunidad y un multa di 15 mil Florin. Si Harms no paga e multa, e lo mester bay 180 dia di prison.

Pa Leoncita Arends, PG a exigi 3 aña di prison y un boet di 25 mil Florin y si no paga e multa e lo mester bay 195 dia sera.

Pa Pieter T.A. Susebeek, PG a exigi 3 aña di prison y e 2.4 miyon Florin (1.3 miyon Dollar) den un banco na Curacao lo keda confisca.

Pa Benny Sevinger, PG a exigi 4 aña di prison y cu pa 8 aña Sevinger no por participa den eleccion como politico.

Sentencia: Diabierna merdia, sala di Corte tabata yen. E acusadonan Harms y Mansur no a presenta. Via video conference e sentencia a sosode. E tres Huesnan tabata sinta den un sala di Corte na Curacao, mientras cu via un screen por a mira nan y scucha e sentencia.

E tres Huesnan tambe por a mira den sala di Corte di Aruba.

Cuater acusado declara liber: Hof a cuminsa cu Werleman, Nuñez y Mansur. Hof a rechaza e defensa cu a persigui nan y no otronan. Hof ta haya cu ta keda na Ministerio Publico pa dicidi kende ta persigui. Hof a bisa cu e no ta haya cu tin malversacion di Gobierno cu e terenonan cu a bende pa hopi placa. No por bisa cu nan tres no kier a desaroya nan proyectonan. Hof a bisa cu Mansur por a haya financiamento di su famia. Hof no ta haya proba cu conhuntamente cu Sevinger a malversa Gobierno. Hof a declara Werleman, Nuñez y Mansur liber di malversacion di Gobierno.

Hof a bisa cu Harms a haci donacionnan na fundacion Curazon Berde di Sevinger. E pregunta ta si esaki por ser considera cumpra. Na opinion di Hof, no tin suficiente prueba cu e donacionnan ta relaciona cu dunamento di tereno. Hof a declara Harms liber di e acusacion di a cumpra Sevinger.

Hof a bisa cu Ministerio Publico tin oportunidad di apela na Corte di Casacion, caminda 6 Hues lo bay evalua e caso.

Susebeek condena pa cumpra sevinger y laba placa: Hof a bisa cu nan ta haya cu Susebeek a duna regalonan na Sevinger y labamento di placa. Hof ta haya cu Susebeek a cumpra Sevinger door di laga traha heki na su cas, pone un gym y cumpra drip system. Hof ta haya cu Susebeek a haci esaki pa logra cu Sevinger lo pasa terenonan.

Ta un hecho cu companianan di Susebeek a paga pa e cosnan. Hof a bisa cu nan no ta kere cu Sevinger a paga back. Hof a mustra cu den e mesun periodo, Sevinger a haya peticionnan di Susebeek pa terenonan y Sevinger a aproba nan. Hof ta haya cu Susebeek a laba 1.3 miyon Dollar door di bende un tereno cu el a haya di Sevinger.

Pa cu e castigo, Hof a bisa cu Susebeek a cumpra Sevinger pa haya terenonan. Hof ta haya esaki un asunto serio. Hof a tene cuenta cu e caso ta bieu y cu Susebeek tabata den mal publicidad. Hof a condena Susebeek na 30 luna (2 aña y 6 luna di prison) di cual 10 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Hof a dicidi cu e 1.3 miyon Dollar lo keda confisca.

Leoncita condena na 2 aña di prison: Hof a bisa cu Benny Sevinger y Leoncita Arends conhuntamente a traha pa duna terenonan na Arends. Arends a haya terenonan sin cu e tabatin intension di realisa proyectonan. Arends tabatin relacion politico cu Sevinger y tabatin acceso na Sevinger. Hof a bisa cu Sevinger tabata firma e peticionnan di Arends pa worde realiza. Arends a haya un decreto ministerial pa asina haya terenonan.

Hof ta haya cu Arends a cumpra Sevinger pa tereno. Hof ta haya proba cu Arends a manda placa den envelop pa Sevinger. Hof a mustra riba declaracion di e testigo Roga cu a hiba e placa y a papia cu ta festia tin di tereno. Hof a bisa cu nan no ta kere Arends cu e envelop tabatin ticketnan di loteria. Hof a mustra cu Arends a keda desmenti di a manda Roga cu envelop ten a momento cu e señora di Sevinger a declara cu Roga a hiba un envelop p’e.

Hof a condena Arends na 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña di prueba. Hof a bisa cu e no ta mira necesidad di pone un multa manera PG a exigi.

Hof a subi castigo pa Sevinger: Hof a bisa cu e ta declara Sevinger liber di a worde cumpra cu e proyectonan Werleman, Nuñez, Mansur, y Harms.

Hof ta haya Sevinger culpable di malversacion y a laga su mes worde cumpra. Hof a mustra cu e fundacion di Sevinger a haya placanan y Sevinger a malversa placa di e fundacion.

Pa cu e castigo, Hof a bisa cu mester manda señal bon cla cu corupcion no ta acceptable y tin castigo pisa pa esaki. Hof ta haya cu Sevinger a abusa di su posecion como minister.

Hof a condena Sevinger na 4 aña di prison, di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña di prueba. Tambe Hof a prohibi Sevinger pa 5 aña e no por participa como politico den eleccion.

Ta asina cu tanto Arends, Susebeek y Sevinger y tambe PG tin oportunidad di apela e sentencia den Corte di Casacion. Tempo lo mustra si 6 Hues na Hulanda lo mester evalua e caso aki.