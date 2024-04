Abuso di mucha ta un problema cu hunto tin cu soluciona y traha riba prevencion ta esencial

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee:

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario Shailiny Tromp-Lee di Fraccion di MEP ta expresa cu como pais nos mester sigui concentra mas y mas na prevencion. Ultimo termpo nos por a tuma nota cu atrobe ta lanta e deseo di sociedad pa castigonan mas pisa pa abuso di mucha. Castigonan cu na 2020 ya a keda aumenta. Porta esnan cu ta indica of pidi pa esaki a lubida of no a tuma nota di e aumentonan cu ya a tuma lugar.

Prevencion ta cuminsa na cas

Emocionalmente castigo halto of pisa por duna nos un sentido di satisfaccion cu husticia a prevalece. Pero realidad ta, cu nos no a resolve e problema na su rais. Nos problemanan social ta hopi mas profundo cu nos ta pensa y difícilmente por garantisa 100% di proteccion. Pesey mes mi ta convenci cu tur cos ta cuminsa na cas, como mayor nos mester ta mas atento y alerto pa cu e comportacion y/of señalnan di nos yiu y asumi nos responsabilidad di percura pa bo yiu(nan) semper ta den un ambiente di siguridad. Un estudio a demostra cu 99% di casonan di abuso sexual di mucha ta wordo cometi door di un miembro di famia of un conocir (e abusador). Prevencion ta den nos propio man y akinan e rol di Gobierno y e profesionalnan ta minimo. Parlamento, Gobierno y profesionalnan a bin ta tuma hopi accion y pasonan den e ultimo 7 aña riba diferente tereno: leynan (castigonan) y proceduranan a bin na vigor of wordo mehora/aumenta, departamentonan a wordo institui, departamentonan mester traha den un forma integral cu otro, diferente training y curso a wordo duna y tambe (t)a traha(ndo) hopi riba e tereno di prevencion, educacion y cuido di victima.

Abuso number 1 na Aruba: negligencia di mucha!

Mi ta sostene tur e bosnan cu ta sali pa pone un stop na abuso di mucha, pa nos tur sigui para hunto y pone un stop na e abuso number 1 di mucha na Aruba cu ta: negligencia‼️

Y aki ta cada un di nos como mayor tin cu carga nos responsabilidad. No ta tarea di Gobierno of Parlamento so pa traha pa stop abuso di mucha. Negligencia tambe ta traumatico pa e mucha y ta limite den su desaroyo y ta strob’e pa ta feliz. Nos mester bira mas consciente di tur e consecuencianan cu cualkier tipo di abuso di mucha tin riba e bida completo di nos muchanan.

Educacion y conscientisacion ta esencial cerca nos muchanan

Parti esencial di prevencion mester ta educacion y empoderacion di nos muchanan. Nos mester sigui educa intensivamente nos muchanan mas habri y dirigi tocante nan salud sexual, abuso di mucha y haci esakinan ‘bespreekbaar’ for di chikito na cas, na scol y den comunidad. Pesey mi ta sostene proyectonan escolar cu tin caba riba e tereno aki y tambe e campaña nacional Mi Mesun Heroe cu Gobierno a lansa na 2022. Mi Mesun Heroe ta un campaña nacional contra di abuso di mucha den forma di un serie cu 52 episodio y tambe tin diferente cancion y videoclips traha riba e topico. Un campaña pa empodera y conscientisa nos mucha y hobennan.





Algun proyecto di prevencion di abuso di mucha

Otro proyectonan cu Gobierno a bin cu nan riba e tereno di prevencion ta entre otro e Codigo di Proteccion cu a wordo aproba na 2019 y a drenta na vigor na 2021. Codigo di Proteccion ta un sistema di proteccion di 5 paso pa e profesionalnan (riba tereno hudicial, social, salubridad y enseñansa) aplica na momento cu tin sospecho di abuso di mucha di 0 te 18 aña (https://www.codigodiproteccion.com/ ).

Tambe desde 2019 ta ofrece e training di Signs of Safety. Via e training aki a leid op tur persona cu ta traha cu mucha den e cadena social, hudicial, enseñansa y salubridad pa asina e persona por reconoce y bay om (tecnicanan) cu un caso di abuso di mucha y tambe con y unda pa raporta esaki. Alabes por menciona cu Gobierno a introduci Intervencion Trempan (DMH) cu ta un sistema cu ta brinda apoyo, sosten y guia na tanto e Centro di Cuido di Mucha, e mucha cu necesidad special como tambe e mayornan, ora ta señala un necesidad special cerca e muchanan, cu ta atende un Centro di Cuido di Mucha.

Esakinan sigur ta ehempelnan cu Gobierno ta tuma e pasonan necesario pa traha riba prevencion di abuso di mucha. Pero tambe mester subraya cu a percura tambe cu si abuso a tuma lugar e cuido di e victima bay mas miho posibel, pa entre otro e investigacion ta mas completo posibel (por ehempel raporta corectamente, compila pruebanan na tempo y segun procedura, interoga haciendo e preguntanan corecto) pa asina hues por castiga e abusador cu un sentencia mas pisa. Cu otro palabra simultaneamente a bin ta traha riba diferente tereno y aspecto.

Abuso di mucha ta un problema cu hunto nos tin cu soluciona. E ta cuminsa cu responsabilidad, ta keda na cada un di nos pa asumi nos responsabilidad y haci tur loke ta necesario pa para y preveni abuso di mucha..