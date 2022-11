Vuelo di 5 ora for di Chicago a transforma su mes den odisea di 16 ora

The content originally appeared on: Diario

Turistanan a yega Aruba basta cansa cu vuelo di United



Aeropuerto a keda habri overtime wardando riba e vuelo

Pa colmo pafo ta djis un man yen di Taxi tabatin

ORANJESTAD (AAN): Un vuelo cu mester a djis dura 5 ora pa yega Aruba, a transforma su mes den un odisea di 16 ora pa pasaheronan di un Boeing 737 di United Airlines cu tabata bulando for di Chicago. Na comienzo e pasaheronan aki tabata disgusta cu loke a socede, pero despues a compronde cu ta algo pa nan mesun seguridad y pesey a haci un aterizahe di emergencia na Jamaica. Despues e pasaheronan a keda toch alivia cu e aerolinea a dicidi na manda un otro avion pa recoge nan. E mal noticia ta cu nan a yega Aruba te despues di 2’or di marduga di e siguiente dia.

Vuelo di United: Diasabra mainta trempan caba pasaheronan tabatey di basta ora prome pa nan check-in, y pasa door di TSA Security, y finalmente pa exactamente 8:23 am, e Boeing 737-900 di United Airlines a lanta vuelo for di Chicago O’Hare International rumbo pa Aruba. Tur cos tabata bayendo bon, pasobra hasta e vuelo a subi 5 minuut mas trempan.

E vuelo United 1674 aki ta uno cu ta bay dura 5:05 ora pa yega Aruba. Nan a subi bon casi sin ningun awacero, y ya den 21 minuut e capitan a logra yega e altura di 31.000 pia cu ta e altitud cu nan lo bula cune rumbo pa Aruba. Pero 31 minuut despues, nan a bay mas halto ainda te na 33 mil pia, y 23 minuut despues nan a bay aun mas halto te na 34.000 pia.

Como cu banda di West Palm Beach na Florida tabatin algun mal tempo, nan a subi e ora te na 35.000 pia y asina a cuminza cruza Lama Caribe, pasando riba Cuba.

Sinembargo net 3 ora y 35 minuut cu nan ta bulando pasando mey-mey di Haiti y Cuba (ora cu e avion tabata como 130 kilometer pariba di Jamaica), un problema a presenta cu un di e motornan di e Boeing 737 aki. Faltando 90 minuut pa yega Aruba, e avion aki lo no por keda mantene e altura ey cu un solo motor.

Mesora eynan mes, e Capitan a cuminza baha di altura, y a pidi mesora pa e desvia y haci un aterizahe na e Aeropuerto di mas cercano, esta Kingston, Jamaica.

Air Traffic Control mesora a dune OK pa baha di haltura, y a pone bira pa un vector di 250 grado pa bay directo pa Kingston. Aunke e avion por keda bula cu 1 motor, toch e compania ta recomenda pa mesora busca e Aeropuerto di mas cercano pa ateriza.

Den 20 minuut di tempo, Capitan a baha e avion te na 4.000 pia y pa exactamente 1:45 pm (ora di Jamaica), el a ateriza riba pista 12 di Norman Manley International Airport.

Buscando un avion reemplazante: A bin sali na cla, cu e problema di motor no ta un ‘easy fix’. Pa colmo, e hecho cu United aworaki no ta bulando pa Kingston, ta pone cu nan no tin mecanico eynan tampoco.

United a dicidi cu lo bay manda un avion pa reemplaza esun ey, pa asina transporta su clientenan pa Aruba. Pa esey, nan mester a bay den un proceso pa mira unda tin un avion disponible, y tambe un crew extra cu por bula e avion y atende como personal di cabina. A bin haya un Boeing 737-900 bashi te na Newark (New Jersey). Asina a cuminza planea e logistica pa haya un Capitan y First Officer, cu Purser y personal di cabina, y nan a sali cu un sorto di “ferry-flight” pa bay recoge tur e pasaheronan pega na Kingston, pa asina trece nan Aruba. E avion bashi ey a lanta 6:35 pm for di Newark, y despues di bula 4 ora y 15 minuut, el a ateriza na Kingston pa 10:50 pm.

Logistica na Aruba: Mester compronde cu e pasaheronan aki ta hopi cansa, como cu for di mainta trempan caba nan a lanta vuelo, keriendo cu nan lo a yega Aruba pa 3’or di atardi.

Na Jamaica, e avion reemplazante a keda abao pa 1 ora largo, y pa 11:52 pm el a lanta vuelo rumbo pa Aruba.

Na Aruba el a ateriza banda di 2:18 am, y por a nota cu Aeropuerto a bay den overtime pa keda habri. Toren a atende e vuelo sin problema. Personal di Groundhandling tabatey pa asina baha tur maleta. Personal di Inmigracion a percura pa nan tey, y tambe esnan di Aduana. Security di Aeropuerto tabata check cu tur cos a cana netchi.

Pafo por a mira como 5 bus grandi, y djis un man yen so di Taxi. Aparentemente Taxistanan no tabata sa nada di e yegada laat aki di hopi pasahero cu e avion di United for di Chicago.

Hopi cansa mes, e pasaheronan a baha na Aruba, y ta di compronde! Pasobra nan ta riba nan pia pa mas di 20 ora caba, y porfin a yega Aruba. Un vuelo di 5 ora, a converti su mes den un odisea di 16 ora. Casi nan no kier a ni papia cu hende, ni kita nan jacket di frieu ainda bisti ora cu a sali di Terminal na Aeropuerto. Djis kier a busca nan transporte y bay Hotel pa caba. Esnan cu a sali prome pa colmo a regla nan transfer via Bus. Pues mester a warda te ora cu mas pasahero a sali, pa asina porfin e Bus por a bay.

E otronan cu a tuma Taxi, a sali di bon como cu mesora nan lo a yega nan Hotel y subi cama pa bay drumi. Pero despues di un rato, tur Taxi a caba y tabatin rij largo di hende wardando Taxi pa bay Hotel. Bon mes cu algun di e Taxistanan cu a caba di baha e prome pasaheronan na Hotel, a regresa y asina bolbe piki pasahero na Aeropuerto.

Vuelo di American: Tabatin un otro caso registra den fin di siman. Pasaheronan cu a yega Diabierna na Aeropuerto di Aruba pa subi vuelo di American Airlines 1346 cu ta sali 5:38 pm pa bula direct pa Charlotte na North Carolina, a bin haya sa cu e vuelo ey a wordo cancela.

Tur maleta a wordo baha bek. Ta trata aki di un vuelo cu un Boeing 737-800 cu lo a dura 4:10 ora pa yega Charlotte pa 8:40 pm di anochi.

American Airlines a ofrece e pasaheronan aki cupo riba otro dia pa bandona Aruba, y e anochi ey nan a ofrece tur esnan sin lugar pa keda, un camber na Radisson Blu. Pues nan por a bay bek cu nan maleta, y prepara pa e vuelo e siguiente dia.

Vuelo di jetBlue: Un emergencia a presenta su mes tambe Diasabra durante vuelo di jetBlue cu a bula for di Boston Logan Airport rumbo pa Aruba. E vuelo ey cu normalmente ta dura 4 ora y mey, e biaha aki a dura 5 ora y mey abordo di e Airbus A321.

Pasaheronan a bisa, cu faltando como 1 ora prome cu e avion a yega Aruba, a presenta un emergencia medico abordo. Un pasahero a cuminza confronta problema pa hala rosea.

Personal di Cabina a puntra si acaso tin hende cu ta sea docter of nurse abordo, y mesora varios pasahero cu ta traha den mundo medico y di enfermeria, a ofrece nan mes pa yuda. Personal di Cabina a presenta cu un boter di oxigeno pa asina stabiliza e persona.

Como cu tabata menos di 60 minuut pa yega Aruba, e capitan a dicidi na haci e aterizahe na Aruba envez di desvia pa Republica Dominicana. E persona a recupera completamente abordo di e avion mes.

Riba e potret por mira momento cu e Boeing 737 reemplazante di United ta den final approach, saca banda di beach di Surfside. Tambe por mira momento cu porfin e turistanan hopi cansa a sali for di Terminal di Beatrix Airport y bin realiza cu no tin Taxi pafo.



















