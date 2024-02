Varios steelpan di The Aruba Invaders a sali cay di trailer y sufri daño

The content originally appeared on: Diario

Splicando loke a pasa na Parada di San Nicolas tambe…



Nan ta contento cu apoyo y respaldo ricibi di comunidad

ORANJESTAD (AAN): Tabata un honor y placer inmenso di por a forma parti di e gran celebracion di nos di 70 aña di Carnaval durante e ultimo 4 gran paradanan di Carnaval. E tabata un orguyo pa sigui cu e legado cu entre otro nos tata James Edgar Connor den feliz memoria, a laga nos cune.

Pa nos e tabata un honor tambe di por a logra haya integrantenan di otro gruponan di steelpan di otro districtonan di Aruba pa uni na nos orkesta. Ta keda na nos awor pa sigui cu esaki pa nos futuro generacionnan.

Sr. J.E.L. Connor, den nomber di henter e team di The Aruba Invaders Steel Orchestra cu a traha incansablemente pa por a brinda Aruba henter e 4 paradanan aki, nos kier a gradici Aruba Tourism Authority pa e respet y honor brinda pa permiti nos habri e paradanan aki den nan nomber. Tambe nos kier gradici henter e ekipo di Go Cultura kendenan a sa di lidera henter e proceso aki desde inicio te cu fin. E team di Elite Productions y tur esnan cu a forma parti di e proyecto aki.

Algun steelpan a cay for di trailer: Alavez, Connor a reacciona y aclarea riba loke a sali den DIARIO riba 14 di Februari cu e titulo: “Ta haci setup na e grupo di steelpan ora Parada ya a cuminza”, ya cu mi ta haya cu e ta hopi di lamenta cu a laga nos grupo den un spot masha fastioso mes, mirando cu un dia despues, durante Parada Grandi di Oranjestad, nos a ricibi un bunita reconocemento for di Aruba Tourism Authority pa e esfuerzonan cu nos ta bin ta haciendo pa loke ta trata steelpan na Aruba. Hopi bes nos tin e tendencia di core saca nos propio conclusionnan sin busca prome kico a pasa en realidad, prome cu core publica algo.

Ta asina cu riba 10 di februari, diasabra mainta trempan, ya caba tabata tin varios instrumento cu nos a logra setup riba e trailer musical for di e diabierna prome pa asina diasabra sali trempan pa e parada na San Nicolas. Na momento cu e trailer musical tabata den proceso di transporte for di Harbor Arena na Oranjestad direccion pa San Nicolas pa por set up pa Parada Grandi di San Nicolas, pa descuido humano y debi cu algun stand di steelpan no tabata bon fortifica na e trailer musical, algun steelpan a sali cay for di e trailer aki, cu consecuencia cu algun steelpan a sufri dañonan considerable.

Desde 8’or di mainta, manera palabra cu Go Cultura Foundation, nos musiconan tabata presente cu yen di animo den nan uniform cla pa cumpli cu e palabracion haci.

Lamentablemente e incidente/accidente aki cu tabata for di nos control, a pone cu ami como lider di grupo mester a busca un solucion liher y practico y un forma di reemplaza e steelpans daña, cu steelpans cu ta den bon condicion. Esaki a tuma mas tempo di loke nos a planea ariba, sin conta tambe e trafico inmenso cu tabata tin riba e mainta aki.

Como consecuencia, pa por cumpli cu compromisonan y palabracionnan haci, y tambe pa por cumpli lo mas trempan posibel, mi mester a desvia y busca mas steelpans na nos deposito. Door di esaki, tabata tin e coremento bay bin na principio di e parada grandi na San Nicolas. Asina mes nos a logra cuminsa toca ocho minuut despues di 10’or pa e publico tambe cu tabata wardando for di e principio di e ruta di carnaval.

Sr. Edjean Semeleer, representante di Go Cultura Foundation cu a lidera ehecucion di e proyecto aki tabata pendiente di esaki tambe, documentando, sacando potret y filmando video di tur loke tabata sosodiendo. Sr. Semeleer a pone hopi presion pa nos cuminsa toca lo mas pronto posibel, pero tambe el a pone hopi atencion na e timing pa asina por tin esaki documenta ta ki ora The Aruba Invaders Steel Orchestra a cuminsa toca.

Nos kier pidi nos disculpa na comunidad di Aruba, na SMAC, na Aruba Tourism Authority y na Go Cultura Foundation cu riba e dia aki nos no por a cuminsa net na ora, debi na e acontecimento inusual aki cu tabata for di nos control, pero nos a percura pa compensa esaki door di tuma menos breaks durante e Gran Parada di San Nicolaas. Nos disculpa un bes mas pa cualkier inconveniencia cu esaki por a causa.

Alavez nos kier gradici tur hende inmensamente pa e bon recepcion cu nos a ricibi. Nos ta gradici tur hende pa tabata pendiente di e proyecto aki, incluyendo e fotografo cu a documenta e momento desafortuna. E momento aki semper lo keda den nos memoria como un simbolo di desafio, esfuerzo maximo y superacion pa logra un meta.

Nos no tin palabra pa gradici tur hende pa tur e apoyo y sosten cu nos tur a ricibi durante e 4 paradanan cu nos tabata tin e honor di por a habri.

E experiencia excepcional aki tabata tin un impacto profundo riba nos tambe cu a brinda un homenahe na e historia di Aruba su carnaval. Ta dificil pa splica e impacto aki cu palabra. Specialmente pa e adolescentenan cu a forma parti di e proyecto aki como musico, esaki tabata un experiencia cu a impacta nan di un forma sumamente positivo.