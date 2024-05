Tweede Kamer na Hulanda ta discuti henter siman asunto di remedinan caro

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Informacion for di Hulanda ta indica cu e siman aki, ta sigui cu e audiencia y tende di expertonan,

riba e asunto delicado di remedinan caro cu publico Hulandes ta wordo confronta cune ultimo temponan.

Awe Dialuna 27 di Mei, experto- y personanan envolvi den e mundo di salud publico, lo bay duna nan opinion riba e prijsnan halto di remedi, durante un audiencia di e Comision di Tweede Kamer di Salud Publico, Bienestar, y Deporte (VWS). E lo ta for di 10:00 am te cu 6:00 pm (ora di Hulanda) den Tweede Kamer na Den Haag.

E reunion y audiencia ta forma parti di un serie di actividad di e Comision, cu tin e meta pa haya sa mas informacion di e tema y asina por prepara pa un Debate di Comision riba maneho di remedi y material di medicina, cu lo tuma lugar Diahuebs 30 di Mei venidero.

Siman pasa mes caba tabatin un combersacion di Mesa Rondo riba e topico aki, unda experto y esnan envolvi a hiba palabra.

E Debate di e Comision lo ta Diahuebs 30 di Mei, for di 10:00 am te cu 2:00 pm (oranan di Hulanda). Na esaki lo tey tambe den Tweede Kamer, Pia Dijkstra, kende ta Ministro Demisionario di Cuido Medico.

Pa awe Dialuna, e siguiente experto y esnan envolvi lo bay hiba palabra den e audiencia. Por mira esaki via e website:

www.bit.ly/reunion2kam

Di 10:00 am te cu 10:45 am, Wilbert Bannenberg, kende ta president di Stichting Farma ter Verantwoording. Di 10:50 am te cu 11:35 am, tin Gabe Sonke, kende ta hoogleraar, internista-oncologo (UvA), miembro di CIBG.

For di 11:40 am te cu 12:25 pm, tin Katrina Perehudoff, cientifico di salud y hurista (UvA).

Di 1:30 pm te cu 2:15 pm, tin Mark Kramer, president di Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Di 2:20 pm te cu 3:05 pm tin Yoeri Luijf, director medico cerca compania farmaceutico MSD. For di 3:10 pm te cu 3:55 pm, tin Adriaan Kooy, kende ta Country President Nederland na e compania farmaceutico Novartis.