Testigo principal di parti defensa den Caso Flamingo no lo por declara dilanti Hues Comisario

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber:

*Hefe di BCI di Cuerpo Policial cu a traha rapport falso contra Oduber lo ta hopi malo ORANJESTAD (AAN): “Kico mi bisa ? Despues di cinco aña di investigacion, awo cu ta demostra cu e rapportnan traha pa e Hefe aki di BCI di Cuerpo Policial no ta berdad y ta basa riba informacion falso, awo Hues Comisario a informa Diabierna ultimo cu no lo scucha e autor di e rapportnan falso aki mas paso su salud no ta permiti”, asina Otmar Oduber a declara na prensa awe.

“Ta increibel cu e testigo principal cu a traha e rapportnan falso awo no lo worde scucha mas, siendo cu e persona aki ta crucial, paso e sa pakico a traha e shete rapportnan cu a resulta di ta 100% riba mentira y redo of si a laga traha a proposito un rapport chupa fo’i nan dede, pa a purba incrimina mi persona”, Oduber a afirma cu un tono basta indigna. Ta asina cu na luna di Juni e interogacionnan mester a cuminza di e 31 testigonan cu Juez a permiti e defensa di Oduber pa worde scucha. Entre esnan mas clave y importante den e caso tin e Hefe y funcionarionan di BCI di Cuerpo Policial, RST di Hulanda y LandsRecherche di Aruba, banda di ex minister Marisol Tromp cu segun defensa di Oduber a gaña den declaracionnan of a traha rapportnan cu e resulta evidentemente falso.

E testigo principal y esun cu a traha e shete rapportnan falso lo ta den un estado di salud bastante delicado y despues di cu abogado di defensa di Oduber a pidi pa scucha e persona aki mas trempan cu Juni y pa adelanta e interogacion pa e simannan aki mes, Juez Comisario a tuma e decision a base di e circumstancia di e miembro di polis aki, pa no interoga e persona aki mas.

“Mi ta indigna, rabia y ta sinti cu esaki por a worde evita si no ta pa e falta di respet y abuso di Ministerio Publico di alarga e caso aki”. Oduber a sigi bisa cu “ ta parce manera cu tin un conspiracion pa scapa cara di OM paso ta imposibel cu desde un aña pasa caba a sera e investigacion y no kier e presenta e caso y awo cu hues, desde cuminzamento di November aña pasa, osea lo a bira ocho luna pasa si ta te na Juni lo a bay haci e interogacionnan aki, esaki no lo por tuma lugar mas cu e persona principal cu lo mester splica pakico a gaña of traha e rapport falso aki”. “Pakico tanto tardanza? Pakico mester a warda 8 luna pa cuminza cu e interogacion di e testigonan?”.

Oduber a mustra un biaha mas riba e hecho cu tur su derechonan a keda trapa durante henter e proceso di e caso aki y ainda Ministerio Publico kier sigui trapa riba su derecho y mas cu tur riba e berdad, tur djis pa scapa nan cara pero lubidando y ignorando e dolor y inhusticia cu a comete contra su persona.

“Ministerio Publico a faya barbaramente y corte lamentablemente a alarga e sufrimento aki di mas, te na e punto cu awo un di e testigonan principal no lo ta apto mas pa duna su declaracion di pakico a gaña y/of traha e rapportnan falso aki”, y esaki segun Oduber si ta di condena.