St. Maarten tin un gobierno nobo cu Dr. Luc Mercelina como Prome Ministro

​

PHILIPSBURG: Miembronan di e Conseho nobo di Ministro, como tambe Ministro Presidente,

y Ministro Plenipotenciario interino a wordo apunta y a huramenta dilanti Gobernador Ajamu Baly den fin di siman. Esey nifica cu St. Maarten tin un Gobierno nobo.

Prome Ministro a bira Dr. Luc Mercelina, kende ta di Partido URSM. Ministro di Salubridad Publico, Desaroyo Social, y Labor a bira Veronica Jansen-Webster. E ta fungi temporal tambe como Ministro di Casnan Publico, Planning di Espacio, Ambiente y Infrastructura.

Lyndon Lewis a bira Ministro di Husticia, y ta fungi temporal tambe como Ministro di Enseñansa, Cultura, Hubentud y Deporte.

Marinka Gumbs a bira Mniistro di Finanzas. Grisha Heyliger-Marten a bira Ministro di Turismo, Asuntonan Economico, Transporte y Telecomunicacion.

Patrice Gumbs a bira Ministro Plenipotenciario, y Gracita Arrindell a bira Ministro Plenipotenciario interino.

Por a nota cu Rayhon Peterson no a wordo huramenta door di Gobernador. E tabata poni pa bira Ministro pa Vivienda Publico, Planning di Espacio, Ambiente y Infrastructura. Pero Gobernador a nenga di firma esaki, siendo cu tur screening a sali positivo, cu “conseho positivo” di Seguridad Nacional VDSM, y tambe un Carta di Bon Conducta di Husticia.

Pero posiblemente su envolvimento den un accident na 2018 unda el a bira tiki violento, caminda hasta Polis a arest’e e anochi ey, lo por tin algo di haber. Candidato di Ministro Peterson ya a manda un carta pa Gobernador pasobra e kier sa pa ki motibo no a firma su nombramento como Ministro.









Congratulations to Dr. Luc Mercelina on becoming the incoming Prime Minister, Minister Veronica Jansen on her appointment as the Minister of Health, and Deputy Minister Plenipotentiary Gracita Arrindell!

The Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) celebrates your leadership and vision for our nation.

Together, let’s build a resilient and prosperous future for St. Maarten.