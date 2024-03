Shon Pe Krozendijk ta admira e trabao di Alto Comisario Arnhem

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) Pedro ‘Shon Pe’ Krozendijk, Pensionado di Cuerpo Policial di Aruba (KPA), a mustra hopi gradici cu Alto Comisario Ramon Arnhem

a laga den nan man haci e traspaso di e patruyanan nobo di polis, na e generacion nobo di KPA.

Shon Pe a expresa cu enberdad ora bo ta na bida bo mester wordo honra. Ora e persona ta drumi den su cah’i morto no ta bal la pena mas. Shon Pe a señala cu e simple motibo cu e persona aki (Alto Comisario) a integra y asimila asina fuerte den nos comunidad, mester wordo aprecia. El wak’e riba un potret den DIARIO, cargando un dama pa subi Hooiberg ta muestra di humanidad, y fraternidad cu otro, y esey falta hopi na Aruba, segun Shon Pe. “E parti unda nos tin misericordia cu otro ciudadano, caminda cu nos por pone Aruba caminda cu e mester ta, y esey ta di aprecia”, el a expresa.

Shon Pe a mustra su deseo cu autoridadnan concerni por prolonga su permiso den su funcion di Alto Comisario pasobra señor Arnhem ta un beneficio pa Aruba. Shon Pe a agrega cu e ta dispuesto pa colabora cu KPA, boluntariamente, por ehemplo den Polis Opleiding Scol, pasobra polisnan pensionado ta bon conoci, a pasa den diferente departamento incluyendo Recherche, y tin experiencia cu nan por comparti cu e polisnan mas hoben.

Incluso el a yega di propone meneer Bernadina, tempo e tabata Comisario, pa pone varios mesa den POVA Club, traha team y comparti experencianan, intercambia ideanan, cu e polisnan hoben pasobra e realidad ta e trabao di polis no ta facil, y si wak den criminalidad tur crimen ta keda mescos. El a agrega cu polis nan so no por pero pueblo tambe mester bin yuda. Si un persona tin un tip pa polis, dun’e pasobra asina nan por yega otro, di otro manera Shon Pe no ta mir’e.