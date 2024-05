Rond di 16.297 automobilista (18%) no a cumpli cu pago di number y esaki ta combina diferente categoria

The content originally appeared on: Diario

Meverly Romano, Relacionista Publico di DIMP:

ORANJESTAD (AAN) – Meverly Romano, Relacionista Publico di Departamento di Impuesto (DIMP), a reitera den entrevista cu DIARIO, cu 81% di e automobilistanan a cumpli cu pago di nan impuesto y tin un total di 18% cu no a cumpli.

Esaki ta representa un total di 16.297 automobilista, y e porcentahe aki ta combina den diferente categoria di cual esun di mas halto ta categoria A, cu tin un incumplimento di 13.853, tambe e trucknan di Diesel di cual 187 ta riba caminda sin cu tin e pago mes di 2024, tambe tin e motociclistanan cu cu tin 799 number cu no ta paga. Manera ta conoci nan mester paga 150 florin di belasting cada aña di un solo biaha. Pues casi 800 number pa 2024 no ta paga y tin e plachinan di nomber (personaliza) cu ta un total di 152 cu no tin pago pa nan tampoco, di aña 2024.

Tin tambe D-T 142 y O 49 cu falta e pago ademas di 840 V-Auto cu no tin pago riba nan.

“Pues, esey ta e cifranan cu ta resalta den e diferente categorianan. En total e incumplimento ta di 16.297 cu no tin pago mes di number di 2024, riba nan. Di e total nos tin 1.5% cu ta representa 1.334 plachi cu a wordo entrega: kiermen, cu nan no ta den uso na e momentonan aki pa ‘x’ motibo”, PR di DIMP, señora Meverly Romano a declara. El a bisa cu e plachinan aki ta keda warda a DIMP, te ora e doño bisa nan cu no ta bay uza e plachi mas. E ora ey nan ta uza e number pa duna otro persona. Tin hende cu ta splica un of otro motibo pa cual ta entrega e plachi pa nan haya dispensacion di belasting.

SIGUIENTE DEADLINE:

Meverly Romano ta participa cu e siguiente deadline ta 1 di Juli venidero. Tin e cantidad di 16.297 cu mester cumpli ainda pa 2024, y el a reitera cu keda sin paga no ta un opcion pasobra e por causa mas gasto, e boet ta 50% e suma y e ta keda aumenta si e di dos mitad ta yega, anto lo tin mas boet riba dje. E personanan cu no a paga e prome mitad di aña tin boet caba.

Personanan cu tin debe di 2023 ainda, of di añanan mas prome, nan por haya un areglo pero di tres luna di pago. Anto, e prome luna cu e paga di 2024 e mester paga e prome termino di 2023 tambe. Kiermen cu keda pospone e pago ta bira mas pisa pa e persona.