Raiy-Shenne Girigorie eligi Miss Youth Beachwear Glam Fantasy 2024

The content originally appeared on: Diario

El a gana tambe competencia di Miss Youth Canvas Art

ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi a cera parti di Promenade na San Nicolas, pa asina riba e pida caminda aki di Zeppenfeldtstraat a tene e anochi di “Beachwear Glam Fantasy”, di e organizacion di Miss Youth Aruba.

Siete candidata a presenta riba caya, cu apoyo total di publico pa asina mustra nan fantasia cu ta completamente dedica na San Nicolas, den nan costuum y discurso rond di esaki.

Pero e anochi tabatin un sorpresa, como cu ademas di eligi e ganadornan di e evento di ‘Beachwear Glam Fantasy’, a dicidi na tene un competencia extra tambe, como cu a base di tur e muralnan bunita cu tin na San Nicolas, e siete candidatanan a haya nan ta usa nan creatividad pa crea un canvas cu ta manda un mensahe personal di nan tambe rond di nan pintura. Y pa esey a manda busca un panel di 3 experto local pa asina huzga e pintura y creatividad.

Ganadornan di Glam Fantasy: Na final di anochi, a duna resultado, y como ganadora maximo di “Miss Youth Aruba Beachwear Glam Fantasy 2024” a eligi Raiy-Shenne Girigorie di 17 aña di Savaneta, representando N-Designz. El a presenta un trahe representando e temponan di gloria di Lago Oil & Transport Company, cu ta e refineria cu a pusha Aruba den un climax di desaroyo economico, desde cu el a habri na September 1924, pues 100 aña pasa. Durante su presentacion, Raiy-Shenne a duna un prestacion fenomenal di baile tambe, y a bay den ‘overdrive’ ora musica di Carnaval a cuminsa resona.

El a ricibi su premio for di man di Mary-Jane Kransen kende ta Miss Teen Mundial Aruba 2024, y un regalito for di man di Miss Youth Aruba 2024 Little Sister, esta Zahirah Mohamed, y e sjerp for di Amelia Elskamp, kende ta actual Miss Youth Aruba 2023.

Prome finalista a bira Amalia Niebles Diaz di 16 aña di Oranjestad, representando Mirrors Beauty Academy. El a presenta un fantasia dedica na honor y memoria di e famoso Lolita, kende tabata bende cos dushi na tur actividad na Aruba.

Segunda finalista a bira Jennely Winklaar di 18 aña di San Nicolas, representando P’Thierre Beauty Make-up. El a presenta cu un trahe basa riba fantasia di Windsurfing cu ta popular awor na Grapefield, San Nicolas.















Ganadornan di Canvas Art: E ganadora di e parti di Arte riba Canvas, a bay tambe pa Raiy-Shenne Girigorie di 17 aña di Savaneta, representando N-Designz.

Prome finalista a bira Guizza Maria Steenvoorde di 16 aña di Santa Cruz, representando The Salon Aruba.

Segunda finalista a bira Amalia Niebles Diaz di 16 aña di Oranjestad, representando Mirrors Beauty Academy.

E anochi aki a escoge tambe e candidata Popular pa Beachwear Glam Fantasy, y esaki a bira Zinnia Ras di 15 aña di Pos Chiquito. Esaki ta di dos biaha cu e ta obtene e titulo di Popular den eventonan di e certamen aki.