Prome Minister ta reacciona riba e acusacionnan contra su persona haci pa parlamentario Gerlien Croes

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta na final di e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reacciona riba e acusacionnan

lansa na su persona pa Parlamentario Gerlien Croes durante tratamento di e ley di RWZI den Parlamento di Aruba, y pafo di Parlamento. Prome Minister a indica cu e acusacionnan lansa na su persona, na Gobierno y na e profesionalnan cu tabata presente den sala di Parlamento, ta di lamenta.

Segun Parlamentario Gerlien Croes a indica den su acusacionnan, e ley pa privatisa RWZI ta pa enrikese Prome Minister, cual acusacion e no por a prueba. Cu esaki, dicho parlamentario no ta acusa solamente Prome Minister, sino ta insultando, y atachando e profesionalismo y credibilidad di e profesionalnan cu a traha duro pa haci e ley aki un realidad.

Tambe den su atake di desesperacion, e parlamentario a insinua cu Prome Minister ta doño di Secret Hotel y di mas hotel, cual Prome Minister a desmenti cu prueba, y a pidi dicho parlamentario pa rectifica, mirando cu loke e ta papiando no ta cuadra cu realidad. Mirando cu su acusacionnan ta sin base, Parlamentario Gerlien Croes a pidi disculpa indicando cu loke su persona a bisa no ta berdad, y cu niun caminda Prome Minister su nomber ta aparece como doño di e compania y hotelnan.

Prome Minister a expresa cu pa su persona esaki tabata un sorpresa, mirando cu den su 15 aña den politica, nunca el a haya un disculpa y rectificacion. E parlamentario, a bin bek mesun dia pa rectifica y bisa cu tur loke ela cabi bisa y acusa Prome Minister di dje, no ta berdad, y cu Prome Minister tin rason cu e no ta doño di ningun compania ni ningun hotel.

“Mi ta bolbe ripiti cu mi no ta doño di ningun compania. Mi no por ta doño di un compania y ta Minister President di Aruba. Mi tin cu pasa un screening y esaki mes ta prueba cu no ta asina. Tampoco mi nomber no ta aparece niun caminda riba e papelnan” Prome Minister a expresa.

Tambe Parlamentario Gerlien Croes a bin bek den un entrevista anochi, bisando cu Prome Minister mester bin prueba cu e UBO (Ultimate Beneficial Owner) register. Sinembargo, ta conoci cu e UBO aki ta publico y a conseha Parlamentario Gerlien Croes pa busc’e pa e wak pa su mes, cu Prome Minister su nomber no ta aparace eyriba tampco.

Despues Parlamentario Gerlien Croes a insinua cu Prome Minister su tata ta doño di e compania y e hotelnan y na momento cu el a fayece, Prome Minister lo bira e eredero. Esaki tambe Prome Minister a mustr’e cu prueba cu no ta asina. Señor Hendrik Croes tin 82 aña y ta disfrutando di su pensioen, y no tin ningun “shares” den niun compania ya desde 2017.

Prome Minister a expresa di ta haya lamentabel cu Parlamentario Gerlien Croes ta lastra hende drechi. y pese’y a exigi su persona pa rectifica, di cual el a haci tambe e mesun dia.

“Mi ta haye un lastima si, pasobra ami semper a sostene hende muhe den politica, pasobra mi a enfatisa cu si nos kier pa nos problemanan, preocupacionnan wordo tuma na cuenta, nos mester ta na mesa pa yuda yega na decisionnan den e miho interes di hende muhe. Loke Gerlien Croes a haci ta lamentabel, pasobra e no ta inspira otro hende muhe pa drenta politica.

Mi a haya un rectificacion di biaha, y cu esey mi no por bay hues mas y pidi rectificacion. Sinembargo tin un aspecto penal ainda na unda e disculpa y rectificacion no a corehi completamente, y nos ta trahando riba e transcriptnan, cu lo inclui exactamente tur e cosnan cu el a bisa. Mi abogadonan ta cla pa entrega e kehonan ey tambe.





Aruba ta den recuperacion y mester di tur hende nan miho cara y posibilidadnan pa hiba nos pais dilanti, y e tipo di practica aki ta di lamenta. Mi ta spera cu e cosnan aki no pasa mas”, Prome Minister a expresa.