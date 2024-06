Hues a declara trio Venezolano liber di traficacion di 191 kilo di marihuana riba boto

The content originally appeared on: Diario

Mientras cu Fiscal a exigi 40 luna di prison

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta un trio Venezolano, cu Wardacosta di Caribe Hulandes a intercepta cu 191 kilo den 10 jerrycan di gasoline, a worde declara liber.

Fiscal a haya e trio aki culpabel y a señala cu aña pasa nan a worde condena caba pa traficacion di droga, a exigi 40 luna di prison. Sinembargo Hues no ta haya cu tin prueba cu e trio aki tabata sa cu den e 10 jerrycan di plastico aki tabatin 191 kilo di marihuana. Tur tres ta bisa cu nan no tabata sa cu tin droga den e jerrycan. Hues a declara nan liber.

Awor ta keda na Fiscal si ta apela e sentencia y laga Corte Superior trata e caso.

Gara boto cu 191 kilo di Marihuana: E tres sospechosonan ta e rumannan Dirimo Nuñez Diaz (D.N.D.) di 39 aña, Edwin Nuñez Diaz (E.N.D.) di 40 aña y Rowser de Jesues Guanipa (R d J.G.) di 32 aña, kendenan riba 2 Februari 2024 a worde intercepta den oranan di marduga pa Wardacosta di Caribe Hulandes, caminda a haya den 10 jerrycan di gasoline e cantidad di 191 Kilo di marihuana.

Tiro di advertencia: Hues a mustra cu Wardacosta den bon colaboracion cu Cuerpo Policial di Aruba, a intercepta cu dos speedboat tipo Metal Shark, e boto tipo Yola cu 4 tripulante y tabatin 10 jerrycan gasoline abordo. Miembronan di Wardacosta mester a los tiro di advertencia pa asina e boto a para. Durante e persecusion, e miembronan di Wardacosta a mira con tabata tira cos for di e boto. Despues cu a para e boto, nan a bay bek y pisca tur e bultonan aki bek for di lama.

Ningun di tres sa di Droga: En total 191 kilo di marihuana a haya den e jerrycan di gasoline. Hues a puntra e sospechosonan si nan tabata sa cu tin droga abordo. D.N.D. a bisa cu el a bin y cu su ruman E.N.D. ta e capitan. El a bisa cu e no tabata sa cu tin droga abordo di e boto tipo Yola.

Hues a puntra kendenan tabata tira cos for di e boto. Tur tres sospechoso a bisa cu ningun hende a tira cos for di e boto den laman.

R.d J.G. a bisa cu e mester a paga 600 Dollar pa bin Aruba ilegal. El a bisa cu el a mira 4 jerrycan di gasoline banda di e motornan pero no tabata sa cu tin droga. E capitan E.N.D. a bisa cu e no tabata sa cu tin droga abordo. E di cuater sospechoso C., a worde deporta.

Hues a puntra Fiscal kico a pasa cu C. Fiscal a splica cu C. a worde condena na 30 luna di prison pa complice di traficacion di droga y a worde deporta pa Venezuela.

Tur tres condena caba pa trece di droga Aruba: Durante tratamento di e caso, a sali na cla cu e trio aki aña pasa a worde condena pa trece droga Aruba den boto. Esey ta e motibo cu e biaha aki nan a keda encarcela den KIA, pendiente e caso aki.

Fiscal ta considera nan residivista. Hues mustra cu E.N.D. na Maart 2023 a worde condena na 30 luna di prison pa traficacion di droga hunto cu D.N.D. R. d J.G. a worde condena pa traficacion di hende y droga na 2021 y 2022. El a bisa Hues cu el a sinta su castigo. Fiscal a remarca cu na December 2023, R.d J.G. a worde laga liber y atrobe e ta cay pa traficacion di droga.

Fiscal a exigi 40 luna di prison: Fiscal a bisa cu 1 Februari 2024, pa mas o menos 1.15 anochi, Wardacosta a mira un boto sospechoso. Dia 2 Februari 2024 pa 1’or marduga e boto tabata den awa territorial di Aruba y Wardacosta a bay intercepta e boto. Pa 3’or di marduga a yega na boto y apesar cu a duna señal pa para, e boto a sigui core.

Miembronan di Wardacosta a mira dos hende tabata tira jerrycan den laman. E momento ey a dicidi di los tiro di advertencia cu a pone e boto para. Tabatin 4 persona abordo y den e jerrycan di gasoline a haya mas di 300 paki di marihuana. En total esaki a pisa 191 kilo.

Fiscal a remarca cu anterior ya caba e trio aki a haya condena pa importacion di droga. Fiscal a mustra cu R.d J.G. tabata sera pa traficacion di hende y droga y na December 2023 a worde laga liber y a bolbe cu droga. Pa e rumannan D. ta mesun cos. Fiscal ta considera nan tres residivista di traficacion di droga. El a exigi 40 luna di prison y ainda nan mester caba di sinta e castigo actual cu nan ta sintando pa e condena di aña pasa. E boto lo keda confisca y e droga a worde destrui.

Abogado: Abogado mr. Smit a bisa cu e trio a bisa cu nan no tabata sa cu tin droga abordo. Pesey e ta haya cu no por papia di importacion y posecion di droga.

Na opinion di abogado, posiblemente e otro persona C., lo tabata sa di e droga. E ta haya cu no por papia di intencional y pesey mester declara nan liber.

Hues ta declara e trio liber: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya cu ta un hecho cu tabatin 191 kilo di marihuana abordo. Hues ta haya cu falta indicacion cu e trio tabata sa cu abordo di e boto tabatin droga.

El a bisa cu E.N.D. como capitan mester tabata sa pero e ta bisa cu e no sa di droga. Hues a bisa cu e trio mester tene cuenta cu lo por tin droga abordo. Ta asina cu anterior tur tres a worde condena pa traficacion di droga.

Hues a bisa cu door di no tin conocemento di e casonan ey, e no por huzga cu nan lo tabata sa di e droga abordo. Hues a sigui bisa cu e hecho cu e di 4 persona ya a worde condena y deporta, e no sa kico e persona a declara. Tur e falta di informacion aki, a pone cu Hues a declara tur tres sospechoso liber di traficacion di droga. El a adverti nan pa nan no bolbe haci algo asina sino otro biaha si lo worde condena.

Ta asina cu por a mira cu Fiscal no a keda nada contento cu e sentencia. A base di ley, Fiscal tin 2 siman pa apela e sentencia. Tempo lo mustra si Fiscal ta apela e sentencia. Si esey sosode, e ora ey Corte Superior lo trata e caso. Entretanto, e trio lo mester keda encarcela pa e castigo cu nan a worde condena aña pasa.