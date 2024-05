Prome cu e ley “Fair Trade Authority” controla comercio mester controla gobierno

The content originally appeared on: Diario

​

Frans Ponson di Comerciantenan Uni Aruba (CUA):

ORANJESTAD (AAN) — Frans Ponson, presidente di Comerciantenan Uni di Aruba (CUA), a yama un conferencia di prensa den cual el a elabora tocante e Ley “Fair Trade Authority’, cu a wordo pasa dos aña pasa pa controla comercio, y proteha e consumidor, cu riba su mes no ta algo malo pa comunidad. E aña aki e Ley a cuminza traha, pero CUA tin su preocupacion. Kico e departamento aki ta? El a bin pa eigenlijk, cuida e consumidor, Ponson a bisa.

Lesado un parti di e documento di e ley Ponson a bisa cu e ta indica cu un compania no mag di malusa su poder den comunidad, si e tin demasiado poder, y si e ta mucho grandi por stipula prijs ora pueblo mester di dje. Of si dos compania grandi cu ta nan so ta bende mesun producto nan no mag di haci esey.

“Riba su mes esaki no ta algo malo pa pueblo. Pero, CUA kier sa pa ken e ley ta wordo aplica, pa ken e ta conta? El a indica cu (segun a lesa den e documento) e ley ta conta NO solamente pa tur comerciante na Aruba, pero pa companianan di gobierno tambe y nan no por mal uza nan poder”.

Ponson a subraya cu prome cu bin cu Fair Trade Authority, cu ta un bon instancia cu tey pa yuda pueblo y comercio, cu a bin pa stipula si e comerciantenan ta haci malo, pero mester a wak den seno di gobierno prome.

El acentua cu e ley ta bisa bon cla cu un compania no por malusa su poder. Ponson a remarca cu prome cu controla e comerciantenan, mester wak den seno di gobierno.