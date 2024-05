Polarizacion den Parlamento pa Ley di Matrimonio mesun sexo

The content originally appeared on: Diario

Tin di yama otro reunion pa bolbe vota



Tabatin 10 voto pro y 10 voto contra

Sorpresa durante votamento di ley cu a keda stagna

ORANJESTAD (AAN): Diaranson anochi den Parlamento, cu voto di 10 pro, y exactamente 10 contra, e tratamento di e iniciativa di ley pa cambio di e Codigo Civil di Aruba pa na nivel di gobierno acepta registro di personanan di mesun sexo, no a worde aproba ni desaproba.

Den e situacion aki cu e proyecto di ley presenta pa Misha Raymond (RAIZ) a conoce un rechaso ni un aceptacion, ta pone cu President di Parlamento tin di bolbe yama un reunion dentro di 30 dia, pa trece esaki un biaha mas cu voto dilanti.

Inmediatamente a sinti un reaccion grandi den comunidad, den estilo di ‘suspiro’ cu e ley aki no a pasa pa awo. Mesora tambe a sinti e sensacion di principalmente esnan hopi religioso expresa, cu e ley no tin di worde acepta pasobra e no ta cumpli cu e norma y balor di pueblo di Aruba, di cual mayoria ta pertenece na un religion.

Sorpresa den voto: Pero hecho si cu tabatin sorpresa, y por a nota cu casi henter MEP a vota contra e ley. E diez Parlamentarionan cu a vota “Pro” tabata Miguel Mansur (Accion21), Misha Raymond (RAIZ), Raymond Kamperveen (RAIZ), Marisol Lopez Tromp (MAS), Aquannette Gunn (MAS), Gerlien Croes (Independiente), Mervin Wyatt Ras (AVP), Mike de Meza (AVP), Benny Sevinger (AVP), y Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP).

E diez Parlamentarionan cu a vota “Contra” tabata Hendrik Tevreden (MEP), Marco Berlis (MEP), Ricky Hoek (MEP), Darlaine Guedez-Erasmus (MEP), Alvin Molina (MEP), Ryçond Santos do Nascimento (Independiente), Edgard Vrolijk (MEP), Arthur Vallejo (MEP), Arthur Dowers (AVP), y Mike Eman (AVP).

Abstene di vota: Pues tabatin 10 pro, y 10 contra. Tabata falta 1 voto so mas, y esey no a socede debi cu Shailiny Tromp-Lee no tabata presente den sala. Mesora a haya informacion cu el a abstene di vota.

Den un declaracion cu el a pone e siguiente dia riba Social Media, el a splica cu den 7 aña den Parlamento, ta prome biaha cu el a abstene, y el a enfatisa cu esey ta su decision. El a agrega cu e ley aki for di principio tabata hopi dificil p’e, y el a bisa cu un debate interno basta pisa a tuma lugar, y ta tumando lugar ainda.

“Mi ta mey-mey, pasobra mi ta compronde y mi ta sinti pa tur dos banda,” el a declara. El a splica cu den su cas e ta hopi religioso y esaki ta un fundeshi fuerte di su fe, su paz y su stabilidad. Diariamente el a y ta bati na porta di Papa Dios pa gradici y pidi. Den su bida el a pidi Todopoderoso pa E haci milager y obra den salud di su yiu y su casa. “Mi a bib’e di cerca. Dios a haci e milager den mi bida, el a sana mi yiu y mi casa.”

Di otro banda mi ta sinti pa e dicho amor ta amor. E no ta sinti ta na e pa dicidi ken si of ken no. No ta na e pa stroba felicidad di otro. Ken e ta pa husga amor? E ta convenci cu su Dios ta un Dios di amor.

Segun Tromp-Lee, su dilema ta grandi y su debate interno ta fuerte. Den su trayectoria di bida, e semper tin su opinion, por argument’e y present’e. Hecho ta, cu pa e topico aki esey ainda no ta e caso.

Amor no tin religion: Esnan cu a defende e ley aki ta mustra cu e no ta djis algo di haber cu amor, sino tambe respet total pa derecho humano di tur ciudadano. Nan a keda recorda tur religioso, cu e ley aki ta valido solamente na nivel di Gobierno, y e lo no bay impone nada riba iglesianan na Aruba. No ta bay obliga ningun iglesia pa tene matrimonio di mesun sexo den misa, absolutamente cu no.

Esey ta e mensahe cu Partido RAIZ a manda, bisando cu ‘Amor no tin color, ni sexo, ni religion’. Nan ta splica cu tin momentonan riba e caminda di bida cu nos ta topa cu crusadanan, unda e decisionnan cu nos tuma lo defini nos rumbo y futuro. Como Pais, como sociedad, Diaranson anochi a yega na un crusada crucial cu lo defini e tipo di sociedad cu nos ta.

E lucha pa e derecho di matrimonio entre pareha di mesun sexo no ta solamente tocante e legalisacion di un relacion cu a sali di amor; e ta tocante e reconocemento di e dignidad inherente y e balor di cada individuo.

Pa Plataforma Raiz e lucha aki no ta un lucha pa un ley, pero e ta un lucha basa riba e compromiso ancra den nos Statuut, pa harmonia. Raiz a planta e simia y e tera fertil ta nos principionan di igualdad, respet, inclusion y e fruta di nos cosecha, ta harmonia. E ley aki lo contribui na fortalece nos comunidad na unda no tin discriminacion ni diferencia pa tur esnan cu ta ser motiva door di amor di mesun sexo.

Según Raiz, ora di nenga parehanan di mesun sexo e derecho pa casa, nos ta nenga nan e derecho humano basico di felicidad y bienestar. Nos ta manda un mensahe cu nan amor di algun manera ta menos valido, menos valioso pa kibra. Alabes nos ta reconoce nan libertad pa scoge nan propio bida, y nos ta maranan na cadenanan di limitacion pa realisacion propio.

Polarizacion: For di hopi sostenedor di MEP, por a tende hopi hende desapunta cu Shailiny Tromp-Lee a abstene, y cu Setty Christiaans-Yarzagaray a vota ‘pro’. Pero hecho ta cu e votamento di Diaranson anochi a trece hopi sorpresa, y a mira con algun Parlamentario a ‘bolter’ completamente di pensamento riba e topico aki.

E ta cuminsa mustra cu pueblo ta polariza riba e topico aki, mirando e voto di 10/10 di Diaranson anochi. Varios ta mustra cu pueblo aki ta uno religioso, y ta keda boga pa balor y moral. Hopi ta duda si acaso den otro reunion lo bay tin un voto definitivo of no.

Den pasado a yega di trece dilanti, cu tin di haci un consulta cu henter comunidad (estilo referendum) pa haya sa si pueblo ta OK of no cu e ley nobo aki. Mientras tanto ta e Parlamentarionan ta haci e trabao ey como representante di pueblo, y awor cu a mira cu e ta keda den un ‘empate’, kizas di verdad un referendum lo por ta uno cu por manda un mensahe cla y raspa na final.