Parlamentonan di Aruba y Hulanda tin e decision final riba e Rijkswet

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ORANJESTAD (AAN): Despues di e informacionnan cu a wordo duna durante e Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba siman pasa tratando e Rijkswet, miembronan di prensa a haya oportunidad pa haci pregunta na e ministernan. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna su contesta riba un pregunta basta interesante cu a trata e rol di Parlamento di Aruba den e proceso di e rijkswet.

Na e momento aki tin un acuerdo riba liñanan grandi, y na momento cu firma esaki e interes di e debe di Covid ta bay baha di 6.9% pa 5.1%. Pa esaki no mester mas accion di Gobierno tampoco di Parlamento pa esey sino solamente e firma di Prome Minister di Aruba y Secretario di Estado di Hulanda, señora Alexandra van Huffelen. Despues di esaki ta cuminsa cu e proceso di e rijkswet. Na fin di dia no ta Gobierno tin di bay di acuerdo cu e rijkswet pero ta Parlamento di Aruba y Parlamento di Hulanda tin e ultimo palabra.

Prome Minister ta menciona cu den e acuerdo aki, referiendo na e mocionnan cu Parlamento a duna su persona e mandato pa sigui negocia na final di aña pasa, a keda den e cuadro di esaki. Gobierno di Aruba ta respeta e derechonan di Parlamento y a bin cu algo hibride.

“Mester tene na cuenta cu e realidad ta cu na 2015 e Gobierno y Parlamento di e tempo ey a bay di acuerdo cu un LAft (Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht) den cual a duna Gobierno Hulandes hopi autoridad, a limita e autoridad di Parlamento di Aruba, entre otro cu Parlamento no por cambia e LAft sin cu Hulanda duna aprobacion. No ta algo cu e Gobierno actual a palabra sino desde e tempo ey caba a palabra, y riba e puntonan cu Hulanda tabatin aden caba, nan no a cede kiermeen e puntonan ey bin bek.

Pero mas cu esey no a wordo duna espacio. Tawatin un momento durante e negociacion, cu Hulanda tawata kier RAft (Rijkswet Aruba financieel toezicht) so y no LAft y awor nos por tin un situacion unda por tin un rijkswet y e LAft por sigui existi”, Prome Minister a indica.