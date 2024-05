Minister di Economia Geoffrey Wever ta haya valido e keho di CUA y si e ta cuadra por entrega un keho na AFTA

The content originally appeared on: Diario

​

AFTA tin autoridad pa investiga cualkier empresa:

ORANJESTAD (AAN) – Den e caso specifico unda cu señor Frans Ponson a trece dilanti hopi critica tocante e funcionamento di SETAR N.V, y tabata un discrepancia entre AFTA cu SETAR, Minister Geoffrey Wever a splica, den entrevista cu DIARIO, cu Aruba Fair Trade Authority tin autoridad pa haci un investigacion akinan.

“E reclamo di señor Ponson ta valido y si ta cuadra, por entrega un keho na AFTA pasobra asina e sistema ta. Bo ta entrega un keho y e ora ey nan por investiga e keho. Mi tin cu bisa cu desde cu Aruba Fair Trade Authority a wordo institui tin hopi keho cu ta wordo entrega door di empresanan y ciudadanonan, ya cu segun nan tin companianan den e mercado cu ta violando e reglanan di competencia husto, y nan tin cu dicidi cual compania lo wordo investiga prome, unda e prioridad ta”, Minister Geoffrey Wever a señala.

El a reitera cu esaki ta algo cu ta completamente na distancia di gobierno y si e ponencianan di señor Ponson ta corecto, su persona of e organizacion (C.U.A) por entrega un keho y ora ey AFTA por bay investiga.

E mandatario a subraya cu si AFTA ta investiga SETAR, e como minister no por interveni. “Mi no tin autoridad pa interveni, y mi no mag interveni y si por ehemplo, mi yama e bestuur y bisa nan pa no investiga SETAR, nan no por sigui mi instruccion, pasobra ley no ta duna mi e autoridad pa haci’e” e dignatario a enfatiza.

AFTA tin e autoridad pa dicidi ken nan ta investiga, con nan ta hacie, y ki ora nan ta investiga, e mandatario a agrega.

Minister Wever a splica cu e cuadro di ley AFTA ta hopi complica, e materia ta complica y ta algo nobo pa Aruba. “Anto nos tin cu bay custumbra cu ne. E ta un cambio grandi, paisnan rond mundo ora nan a introduci nan autoridad di competencia husto, e resultadonan tabata semper cu prijs ta baha, y e nivel di servicio ta subi. Esey no ta ami ta bisa, ta investigacionnan y tur investigacion ta prueba esey”, Minister di Asuntonan Economico a subraya.

El a splica cu na Hulanda nan a pasa den tur e trayecto aki, den tur sector y e ta algo sumamente exitoso pa e paisnan ey. El a indica cu poco, poco e informacion pa e comunidad empresarial ta tumando lugar. “E no ta algo cu por haci di awe pa mañan, sino cu ta un proceso”, Minister Wever a señala.