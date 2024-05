Leoncita Arends ta haya tereno for di Benny Sevinger siendo cu tin tres otro grupo cu a pidi pa e mesun tereno

The content originally appeared on: Diario

Hof ta señala den apelacion caso Avestruz

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa a cuminsa cu tratamento di e caso Avestruz den apelacion. Por a mira con e tres miembronan di Hof tabata haci preguntanan skerpi na tur esnan cu a apela nan sentencia.

Den e articulo aki lo concentra riba e tratamento di e apelacion di Maria Leoncita Arends, acusado di proyectonan pa Deshaun NV y Elenath NV, cu el a bende siendo cu el a haya tereno for di Gobierno AVP, minister Benny Sevinger.

Cuestiona maneho di duna tereno: Hof a mustra cu segun ley di dunamento di tereno, tur cu kier haya tereno mester haci peticion cerca Gobierno y cumpli cu e reglanan cu mester cumpli cu ne. E minister ta esun cu ta duna opcion di pago pa haya tereno. E prijs ta hopi mas abao compara cu prijsnan real di tereno.

Hof a remarca con e dunamento di tereno tabata tuma lugar. Hof a mustra cu ta ser papia cu ta amigonan ta haya tereno y cu minister a haya placa pa tereno. Normal hendenan ta warda añanan largo pa haya tereno mientras cu tin hendenan ta haya tereno masha liher.

Sevinger ta reacciona: Hof a puntra Sevinger, con e maneho di tereno tabata bay. Sevinger a bisa cu DIP ta hiba maneho con ta duna tereno y esun cu yega promer ta worde sirbi.

Sevinger a bisa Hof cu si den futuro e bolbe bira minister, e lo bin cu maneho nobo cu tur peticion pa tereno e lo manda Ministerio Publico pa conseho. E ora ey e ta sigur cu e no tin problema. Hof a sigui cu preguntanan skerpi.

Gaña gobierno pa haya tereno: Hof a mustra cu Leoncita Arends ta worde acusa di a forza Gobierno duna tereno door di duna informacion falso cu lo ta interesa desaroya proyecto pero a bende e tereno cu otro compania. Hof a mustra cu e Hues den caso den Promer Instancia a bisa cu e no ta kere Arends, Werleman, Nuñez y Mansur cu tabata interesa den proyectonan. E ta considera esaki malversacion.

Hof a bisa cu na 8 Februari 2013, Elenath NV a haci peticion pa tereno na Sasaki, siendo cu e compania no ta lanta. Hof a remarca cu hopi compania cu no ta inscribi como compania, ta haci peticion pa tereno. Sevinger a mustra cu e Gobierno anterior tabata haci esaki. Hof a reacciona cu awor ta atendiendo e caso aki y no ta wak kico e Gobierno anterior of esun despues a haci.

Hof a mustra cu tin mas peticion haci y a investigadornan a bin haya na cas di Arends un carta di peticion pa e tereno, cu aprobacion di Sevinger pero no tin nada na DIP.

Arends a bisa Hof cu ta cu Franken el a deal pa haya inversionista pa e proyecto. Hof a mustra cu tin 5 peticion riba e tereno aki. E fecha 15 November 2014 tabata e ultimo peticion di Richardson (e yiu muher di Arends) y riba esey si a haya aprobacion.

Hof a mustra cu Sevinger a declara na LandsRecherche cu e “ta sintie uza” door di Leoncita Arends pa cu e tereno, pasobra Arends tabata duna e impresion cu “lo tin un proyecto” pero “esey no a resulta”.

Hof a mustra cu Every a bisa cu Sevinger tabata disgusta cu Leoncita Arends tabata blo pidi pa tereno. Tambe cu el a bisa Sevinger pa stop di duna Arends terenonan. Segun Sevinger, Every a declara asina pa tira culpa riba dje. El a bisa cu Every tabata e persona di confianza di dje.

A sconde peticion di otro gruponan: Hof a mustra cu tabatin tres grupo interesa den e mesun tereno na Sasaki y cada un tabata un otro proyecto. Tabatin grupo di Curaçao, Colombiano y Argentino. Hof a remarca cu con por ta posibel cu e tres gruponan nan peticion no a yega DIP.

Sevinger a bisa cu e no por bisa nada di esey pasobra ta na DIP tur peticion ta bay. Hof a puntra, con Elenath na 2014 tabata busca bende di proyecto na Sasaki, siendo ainda no tabatin opcion pa e tereno.

Bende tereno pa 555 mil Florin: Ta asina cu Arends a bende Elenath. Arends a confirma cu el a haya 60 mil Florin di Helder cu ta casa di Diana como adelanto di Elenath. A cumpra e proyecto pa 555 mil Florin. Hof a remarca cu Arends a gasta 500 mil Florin den un periodo di 2 luna.

Segun Arends, e placa a bay na negoshi di catochi cu e tin caminda 20 hende tabata bende p’e. E tabata bende catochi y loteria cu ta bin for di Merca. E loteria di Merca ta bin cu avion. Lotto Florida, Power Ball y Mega Million.

Haya tereno na Wayaca: E proyecto Deshaun, ta encera un tereno na Wayaca. Deshaun a worde lanta pa Arends 30 September 2015 y e tabata e unico accionista. Un persona Henriquez a pidi tereno 1.500 meter na Noord.

Alvin Lin a bisa cu Arends a acerk’e pa bende e tereno na Wayaca. Hof ta haya straño cu tin peticion pa tereno for di Augustus 2015, siendo cu ainda Deshaun NV no a worde lanta. Ta asina cu Sevinger a bay di acuerdo y a firma e peticion y manda DIP pa realisa esaki.

Tira culpa riba otro: Segun Leoncita Arends, Lin ta gaña. Ta Lin a acerca Arends si e tin un proyecto pa bende. Arends a bisa cu Lin no ta e bendedor. El a bisa cu el a manda un peticion mientras cu Deshaun ainda no tabata existi.

Hof ta haya remarcabel cu na Augustus 2015 ta haci peticion di tereno bou Deshaun siendo cu Deshaun ainda no ta lanta. Hof a remarca cu normal lo mester a bisa den e carta cu ta lantando Deshaun.

Hof a mustra cu LandsRecherche a haya un carta fecha 20 Augustus 2015 pero e carta a yega na minister 7 Augustus 2015. Ta asina cu 14 Augusuts 2015 minister Sevinger a bay di acuerdo cu e peticion y manda e carta cu su firma pa DIP.

Sevinger a ordena pa duna tereno na Leoncita: Arends a bisa cu el a nombra un empleado Winterdal pa ta director di Deshaun pa motibonan politico. Hof a remarca cu Abath a cuestiona esaki pasobra Winterdal ta un trahador y no tin conocemento di compania. Abath a bisa cu el a haya instruccion di Sevinger cu e carta pa realiza esaki. Den periodo di 3 luna e tereno aki a worde bendi.

Hof a mustra cu investigacion a mustra cu Deshaun no tabatin capital. Arends a bisa cu riba peticion di Alvin Lin, el a haci e proyecto. Hof ta mustra cu segun Abath, el a haya instruccion di Sevinger pa regla 2 tereno y cu urgencia. Segun Sevinger, esey no ta berdad. Sevinger a bisa cu ta door cu ta investigacion di LandsRecherche, tur hende ta tira culpa riba dje.

Hof a sigui bisa cu e hefe na DIP a mustra cu no ta normal cu e mesun dia cu e team di maneho ta duna conseho, minister ta duna decreto di opcion. Normal esaki ta dura algun luna. Esey mester a sosode door di minister. Sevinger a desmenti esey. Hof a mustra cu tin un documento caminda Deshaun ta bisa na un comprador cu lo percura cu minister pa haya permiso y haya finanzas. Arends a bisa cu e ta sinti asina malo cu no a controla e documento cu Alvin Lin a traha. E no ta di acuerdo cu esaki.

Bende deshaun pa 365 mil florin: Pa suma di 365.000 Florin a bende Deshaun na December 2016. Arends a haya e suma den 3 pago. Hof a mustra cu Hues di Corte den Promer Instancia, a declara no-proba e declaracion di e dama Roja cu a bisa cu Arends a dun’e envelop cu placa pa hiba pa Sevinger. El a duna un dama na cas di Sevinger.

Roja no a mira e placa pero ta sospecha cu den e envelop tabatin placa aden. Segun Arends, Roja tabata gaña mahos. Sevinger a remarca cu ningun momento Rojas a hiba placa sino a bay busca envelop di loteria cu a trece pa Arends for di Miami.

Duna famia di Eman 30 mil Dollar na Miami: Hof a mustra cu Arends a manda 30 mil Dollar pa e dama A. cu ta famia di Eman na Miami. Arends a bisa cu Eman a traha riba su cas na Miami y door di esey Eman a pidi pa manda e placa pa A.

Segun Arends el a transfer e placa pa A. Hof a bisa cu A. a bisa cu e no a haya placa. Arends a bisa cu ta riba peticion di Eman el a haci’e.

E potretnan aki ta di archivo.