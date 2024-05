Gobierno di Aruba a logra e miho acuerdo pa Aruba den e circumstancianan actual

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

“Ami ta mira e acuerdo aki como un vehiculo pa recobra nos autonomia financiero bek”

ORANJESTAD (AAN): Diabierna 24 di mei, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba na unda cu a anuncia e acuerdo importante entre Aruba y Hulanda, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa cu ta pa prome biaha den historia di nos pais cu Aruba ta haya un ‘deal’ asina positivo for di Hulanda. Desde e protocolnan di 2013 y 2015, durante cua tempo Prome Minister tawata den oposicion, cu a wordo firma pa e Gobierno di AVP, ya caba a purba haya interes abou riba e debe externo. Esaki no a logra pa motibo cu e Gobierno e tempo ey no tabata tene su mes na palabracion, pero si nan a logra a redobla e debe.

Dedicacion, responsabilidad y seriedad

Gabinete Wever-Croes a traha cu hopi dedicacion y responsabilidad y a demostra seriedad pa maneha finansa publico. Esaki a wordo tuma na consideracion na Hulanda y awo nos por mira e resultado di un maneho financiero responsabel, cu Prome Minister ta considera un ‘game changer’ pa finansas publico di Aruba, cu a lo largo, dentro di poco aña, ya caba nos nivel di interes ta bay mas abou cu e tawata prome cu Covid.

“Mi kier laga atras pa nos futuro generacionnan, un Aruba cu menos debe cu gastonan di interes hopi mas abou. No ta tur hende ta contento cu e acuerdo aki, cu ta comprendibel. Mi tampoco ta contento cu esaki y a prefera un acuerdo cu Hulanda sin un Rijkswet. Pero si mi ta satisfecho y den nomber di Gobierno, mi por bisa cu nos consenshi ta na paz cu nos a busca e miho deal posibel pa Aruba.

Gobierno ta comparti e pensamento di esnan cu ta bisa cu ta dolor pa entrega y bay di acuerdo cu un Rijkswet sin cu ta necesario, pa motibo cu ya caba nos tin e leynan. Pero, e realidad ta tambe cu Hulanda lo no a duna nos ni un cen menos na interes si nos no a aproba un of otro forma di Rijkswet y pa cua motibo Aruba a traha riba e ley hibrido”, Prome Minister a remarca.





‘KWIJTSCHELDING’

Mientras tin tambe ciudadanonan cu ta pensa cu ainda Aruba ta wordo trata diferente cu Corsou y Sint Maarten cu a haya ‘kwijtschelding’. Gobierno di Aruba, na mas di un ocasion a trece e topico aki riba mesa di negociacion sinembargo Hulanda no kier papia ainda di kwijtschelding. “E topico aki ta keda riba mesa y den futuro, lo mira e momento prudente pa bolbe trece e topico aki riba mesa pero awo e no tawata por ta parti di e deal aki pasobra Hulanda simplemente no tawata kier”.

AUTONOMIA

Riba e tema cu esaki por ta entrega di autonomia, Prome Minister a remarca cu e autonomia financiero di pais Aruba, na unda a duna Hulanda e grip, ya caba a wordo entrega na aña 2014 ora cu Mike Eman durante su gobernacion a haya e KB y na 2015, durante gobernacion di AVP, a introduci e LAft. Prome Minister a duna di conoce cu cu e palabracionnan cu Gobierno di Aruba ta haci awo, ta pa fortifica nos finansas publico y fortifica nos economia y asina recupera nos autonomia financiero bek.

“Ami ta mira e acuerdo aki como un vehiculo pa recobra nos autonomia bek. Mi ta pidi esnan cu ta skeptico y no ta kere den esaki completamente, pa duna nos e espacio pa sigui negocia y trece aun mas beneficio pa Aruba. Cu loke tin riba mesa awo caba, manera nos firma, nos lo scapa 16 miyon tur aña na interes. Si nos logra un Rijkswet, e beneficio por ta mucho mas grandi y nos lo scapa mucho mas placa”, Prome Minister a duna di conoce.

GRADICIMENTO

Prome Minister ta gradici e ekipo di Aruba cu a asisti Gobierno di Aruba den e negociacion cu Hulanda. Tambe ta gradici e ekipo hulandes y Secretario di Estado Alexandra van Huffelen como tambe coleganan minister di Gabinete Wever-Croes II pa e sosten y apoyo.

“E tawata un periodo hopi largo y dificil. Un odisea cu RAft cu a cuminsa na juni 2020, meymey di e pandemia. Mientras cu na Aruba, nos atencion tawata na salba bida di hende, Hulanda a tira dos Rijkswet nos dilanti. Aruba no a sucumbi. Nos tawata sa cu loke tawata tin riba papel tawata inhusto pa e pueblo di Aruba. Nos a lucha hopi duro, hopi fuerte, mientras no ta tur ciudadano a kere den nos durante e trayecto. Pero nos tawata sa cu nos mester a busca e miho deal posibel pa Aruba. Y loke tin awe, ta e miho deal cu nos por a trece aden den e circumstancianan actual.

Cosnan por cambia den futuro. Mi tin tur confiansa cu si Aruba sigui riba e caminda cu nos ta di finansas publico duradero y sano, e perception na Hulanda tambe lo cambia y nan lo ta mas habri pa papia otro tema y acuerdo cu nos tambe. Pero pa awo den e circumstancianan actual, esaki ta e miho deal cu Aruba por a logra”, Prome Minister a expresa.