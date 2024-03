Gamma IT Solutions a felicita Futura pa e exitoso Aruba Innovation Summit 2024

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Gerencia di Gamma IT Solutions ta manda palabra di pabien na Futura cu nan exitoso evento Aruba Innovation Summit 2024.

E cumbre cu a trece dilanti e topico di ‘Evolve, integration of AI (Artificial Intelligence) in the workplace and empowering teams’ tabata conta cu un sala full yen na Renaissance Convention Center.

Tabata tin temanan sumamente interesante unda profesionalnan a discuti y explora e potencial cu AI tin den elugar di trabao, mientras tambe ta enfoca riba e potencial di fortificacion di ekiponan.

Teiry Croes di Gamma IT Solutions ta comparti “Nos ta contento di por ta un di e sponsors pa e evento, nos ekipo a disfruta completamente di e experiencia aki. Gamma IT Solutions ta apoya tur esfuerso pa promove e avancenan tecnologico riba nos isla.”