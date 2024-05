Finansa Publico ta asunto serio y ainda Marisol no kier acepta cu e ta mal informa pueblo cu show riba TikTok sin contenido

The content originally appeared on: Diario

​

Ministro Maduro di Finansa ta reacciona riba e critica di Parlamentario di MAS:



Aki no tin wega di ‘Spirito den Gobierno’ y ‘Dalmento den Parlamento’

ORANJESTAD (AAN): Minister Maduro di Finansa a tuma nota di e critica di e Parlamentario di MAS Marisol Tromp y ta tuma tempo pa reacciona pa evita cu Marisol ta bolbe bay mal informa Pueblo cu informacion incorecto riba finansa publico di Aruba.

Marisol a cuminsa na cuestiona e biahenan den exterior di Minister Maduro bisando cu “a tuma nota di un di nan caminda Minister Maduro a bay Merca y den e caso aki a bay pa un fianza di 160 miyon Florin cu no a logra. E informacion cu MAS tin ta cu e fianza aki ta pa cubri Payroll 2024 di e 2do parti di aña.”

Minister Maduro su reaccion ta: “Marisol despues di tanto aña den politica, tanto aña como Parlamentario, Minister y dos biaha como Presidente di Parlamento, ainda bo persona no sa con finansa publico di Aruba ta hinca den otro? Parce cu ainda Marisol no sa con Gobierno ta cubri su necesidad financiero, con e mercado internacional di capital ta traha, siendo cu na varios ocasion nos a splica na placa chikito den Parlamento con esaki ta hinca den otro. Problema ta cu Marisol no ta bay reunion of ta djis haci pregunta y sali bay fo’i sala pa bay haci show den prensa, y pesey nunca e no ta scucha e contesta pa asina e por ta bon informa pa e por splica su votadornan con e cosnan ta hinca den otro. Marisol ta parce un politico cu kier tene su votadornan mal informa cu show riba TikTok cu cero contenido.”

Un otro critica di Parlamentario Marisol dirigi na Minister Maduro di finansa ta, cu aparentemente Gobierno no tin placa pa cubri salarionan di e aparato publico. Aki ta unda cu e mandatario di finansa ta expresa: “Marisol ta critica sin pia y sin cabes. Si Gobierno tin un presupuesto cu surplus, dus cu tin mas entrada cu gasto, ta con por falta placa pa paga salario di ambtenaar? E no ta logico toch? Marisol ta critica, pero e no tin pia pa para riba dje y tur cos ta mustrando cu e cabes no ta compronde finansa publico at all. Ta bon pa Marisol sali mustra su pruebanan cu no tin placa pa paga empleado publico.”

E Parlamentario den su Tik Tok a sigui insinua cu “aparentemente Merca a nenga e fianza aki y bo ta wak cu Hulanda ta pone presion pa cumpli cu e aspectonan financiero, entre otro e Raft y den e caso aki Minister di Finansa no a bin Parlamento pa splica nada ainda, siendo cu ta kere ta un topico importante pa duna claridad riba dje pa Pueblo di Aruba.”

Aki atrobe Minister Maduro ta haya ta bon pa Marisol presenta pruebanan cu Merca a nenga fianza of algo por el estilo, pasobra Aruba no ta presta placa di Gobierno Mericano. Minister Maduro durante reunion na Washington a reuni cu diferente banco di renombre mundial y na ningun di esaki a pidi oferta, sino mas bien a repasa e cambionanan y a splica riba e recuperacion excepcional cu Aruba ta pasando aden y ta haci e preparacion necesario pa por subi e mercado di capital internacional.

E mandatario ta sigui splica: “Den varios post riba media social, articulo den prensa y na Parlamento caba Minister di Finansa a splica riba e 16 reunionnan teni den cuadro di IMF Spring Meetings na Washington DC. Ta hopi lamentable cu Marisol ta bolbe djies critica y haci show di TikTok sin ni sikiera tuma tempo pa repasa e informacion relevante cu Minister Maduro di Finansa a comparti cu Parlamento y Pueblo.”

Minister Maduro ta haya lamentable cu Parlamentario Marisol ta uza e topico serio di finansa publico pa recuri na malinforma comunidad. “Ta bisto cu Marisol ta bolbe recuri na su mala maña di crea storianan manera esun di ‘Spirito den Gobierno’ y ‘Dalmento den Parlamento’ pa malinforma pa tapa asina su mesun falta di conocemento. Marisol por wel di tin hopi aña den politica, pero su conocemento di finansa publico ta keda nul komma nul,” ta palabranan cu cual Minister Maduro ta describi e show di TikTok di Marisol pa critica y purba atacha e mandatario su trabao na bienestar di Aruba.