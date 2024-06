Falta di trahador, reforma fiscal y reduccion di gastonan di gobierno ta un ‘must’

The content originally appeared on: Diario

Camara di Comercio ta comparti mesun preocupacionnan cu Plataforma Pais

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, Otmar Oduber di Plataforma Pais a reuni cu Camara di Comercio riba diferente topico, manera entre otro, falta di trahadornan y reforma fiscal.

Manera ta conoci, Plataforma Pais ta haciendo un ronda di bishita na diferente organisacion rond Aruba. Nan ta activo no solamente cu ideanan y pensamentonan nobo, pero a hasta manda un carta pa gobierno indicando cu mester bin cu un dialogo nacional rapidamente pa atende cu e gastonan di gobierno.

Entre e sugerencianan ta menciona un reduccion den cantidad di ministernan te na 5, mescos reduccion di miembronan di Parlamento te na 15, atende cu e situacion di edificionan di gobierno bandona, nombramento di trahadornan publico y departamentonan cu ta overbodig cu por traha hopi mas eficiente si privatisa of independisa nan.

Presidente di Camara di Comercio, Diederik Kemmerling, a indica cu ta comparti e mesun preocupacionnan cu Plataforma Pais pa loke ta falta di trahadornan y reforma fiscal. Un di nan, cu ya caba nan a presenta publicamente ta e falta di trahadornan. Mirando cu tin asina hopi camber ta habriendo, ta premira cu lo bay tin un problema grandi na caminda pa cual lo tin mester di hopi hende na Aruba.

Pa loke ta e reforma fiscal, Kemmerling a bisa cu a pasa den un reforma fiscal algun tempo atras caba, pero cu nan ta na fabor di introduccion di un BTW na Aruba contrario na 2 aña pasa cu e organisacion tabata contra debi na e situacion di e tempo aya cu un inflacion grandisimo y su introduccion lo por a significa un problema grandi pa e isla.

Oduber ta bisa cu ta papiando riba e reforma fiscal pa basta tempo caba, pero tur biaha ta keda lapi, bin cu BBO, haci e cosnan mas caro y consecuencia ta cu hendenan na Aruba simplemente no por mas! “Unda cu mi cana e critica principal cu tin ta cu no por cu e costo di bida, cu e ta sumamente halto, productonan ta halto, coriente ta caro, gasolin ta halto, awa ta halto”.

Un otro punto cu a papia riba dje y cu ta liga na e situacion aki ta e rapportnan di Banco Central y Oficina di Central di Estadistica cu ta menciona cu riba 80% di nos poblacion ta biba riba un nivel cu nan no tin placa pa cubri nan gastonan fin di luna. Cu otro palabra, gran parti di nos poblacion tin cu fia placa pa nan por biba. Di igual importancia ta e situacion di nos grandinan, 1 di cada 4 ta biba den pobresa na e momentonan aki.

Pesey Plataforma Pais ta bisa cu e reforma fiscal ta importante y necesario na e momentonan aki. E situacion actual ta loke a conduci cu nos ta den e problema cu Hulanda awe. “Nos di Plataforma ta bisa cu BTW ta un must, mester introduci esaki mas pronto cu ta posibel, mester discuti riba bin cu e BTW y reduci e ora ey winstbelasting cu mitad of mas, elimina inkomstenbelasting y hisa e drempel pa loke ta loonbelasting y asina un gran mayoria di nos comunidad lo no tin cu paga loonbelasting mas of hopi menos. Meta mester ta pa pueblo tin mas placa, cu pueblo por tin mas placa den saco pa e mes dicidi con e kier gaste”, Otmar Oduber a declara.

El a agrega cu Camara di Comercio ta na fabor di un BTW, pero lamentablemente ni AVP ni MEP tabatin e cohon pa introduci esaki, siendo cu ambos tabata kier a introducie y mas bien a bin y sigui cu BBO haciendo e productonan mas caro na Aruba. Tur hende, tur partido sa cu BTW ta e direccion cu mester bay y tur mester ta sincero y bisa pueblo kico ta loke gobierno ta bay genera, pero tambe kico comunidad lo bay haya bek mediante e reduccionnan cu ta bin den e diferente belastingnan.

Importante pa menciona den esaki ta loke Otmar a indica. E reforma fiscal aki no por bin sin cu tin un reduccion di gastonan di gobierno cu 10% mara na dje.