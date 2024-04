E ultimo tres añanan a raporta un promedio di 400 caso di abuso di mucha na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Directora Bureau Sostenemi a revela…

*Negligencia ta hopi grandi

ORANJESTAD (AAN) — Directora di Bureau Sostenemi, señora Magaly Maduro a comenta, den entrevista cu DIARIO, cu Diabierna 12 di April nan a para un rato keto relaciona cu e tema di abuso contra mucha.

Maduro a expresa cu aki na Aruba ta formando un front pa stop esaki. El a informa cu durante e tres ultimo añanan aki Bureau Sostenemi a registra un promedio di 400 caso di abuso di mucha, pa aña. El a splica tambe cu no tur caso ta un melding, pasobra Bureau Sostenemi ta e bureau pa duna conseho y melding di kindermishandeling. “Pues, nos tin un parti cu ta duna advies y un parti cu ta un melding cu mester haci investigacion y indagacion di e casonan”, Magaly Maduro, director di Bureau Sostenemi a reitera.

Hopi di e casonan aki ta di muchanan bao di 10 aña di edad, cu ta e grupo cu ta pidiendo mas atencion aworaki.

Bureau Sostenemi tabata tin tres aña sin un director cu ta traha localmente, ya cu nan tabata tin un director pero cu a traha pafo di Aruba. “Esey a trece cu ne cu tabata tin consecuencia riba e imagen cu tabata tin di Bureau Sostenemi. Tambe mester bisa cu pa hopi tempo Bureau Sostenemi tabata tin poco trahado; tres pa cuater pa un poblacion cu tabata tin 400 caso pa aña”, Señora Maduro a indica.

El a agrega cu aña pasa e Bureau a haya dos trahado nobo extra, pues awo nan tin mas capacidad pa atende e casonan. “Despues cu e imagen den pueblo lo por ta negativo, cu nos no ta traha, e ta parcialmente berdad pero cu nos no ta traha no ta cuadra. Pasobra e hendenan aki ta traha cu alma y curpa tur dia!” señora Maduro a remarca.

Director di Bureau Sostenemi a señala cu e sa cu mayornan ta haci nan best. “Mi kier sali for di e punto di bista cu tur mayor kier lo miho pa su yiu. No ta tur si, pero mi kier sali afo for di e punto di bista ey. Pero nos ta bibando den un sociedad cu ta pidi hopi di tur hende. Tin mayor cu ta haci dos trabao rond, pasobra e placa no ta yega. Huurnan ta caro, cuminda ta caro, gasoline ta caro, etc., hasta scol ta caro. Anto nan ta obliga na haci un of mas trabao”, señora Maduro a remarca.

El a añadi cu e ora ey ta bin e parti di negligencia; kiermen, e muchanan no ta wordo cuida, y esaki ta bira situacionnan cu ta insigur pa e mucha, cu por tin consecuencia na largo plazo. “Eynan nos ta na Aruba! E parti di negligencia cu ta hopi grandi”, directora di Bureau Sostenemi a señala.