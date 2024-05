The content originally appeared on: Diario

Ora recesion mundial di 2008 a bira hasta introduccion di BBO

*Na 2024 Corte di Husticia ta bolbe na e inicio di final autonomia

*Caso Avestruz ta splica e fiestanan di Nero cu a destrui Roma

ORANJESTAD(AAN)—Awe Corte di Husticia na Aruba ta duna inicio na tratamento di un caso, cu ta mucho mas amplio cu un simpel caso di corupcion.

Ora e acusacionnan contra Avestruz a wordo presenta na su inicio den Corte di Prome Instancia na Aruba, Fiscal a papia di un neishi di un haraña, yama Benny Sevinger.

Ora papia di un neishi, ta papia di un construccion.

E avestruz no por a mira nada, pasobra e tabata interesa den su buskeda di cuminda na suela.

Cu tabata tin algo robez, for di inicio di e caso a wordo admiti dor di e abogado di Benny Sevinger, cu a bisa cu Benny si tabata inocente.

Tabata tin cuminda den suela di Aruba, na momento cu e Avestruz tabata cana? E realidad di Aruba na e momento cu e Avestruz tabata busca su cuminda, ta hunga un papel sumamente importante.

Oficialmente e hazaña politico di Benny Sevinger y su partido, a cuminsa na 2009, ora Gabinete Mike Eman a logra asumi poder, a base di e hecho cu e situacion mundial a exigi introduccion di BBO!

Kico nos ta topa cune? Un recesion mundial a haci cu Aruba mester a tuma medida.

DIARIO, mescos cu mayoria di Aruba, tabata di acuerdo cu e situacion mundial tabata peligroso y cu Aruba mester a tuma medida, pero no den forma acumulativo di BBO.

BBO a duna Mike poder. Pero Mike no por a duna Aruba solucion pa BBO, pero mas bien na 2010, a mustra cu e no por cumpli cu su promesa di deshaci di BBO.

Na man di Mike Eman, Aruba a conoce un aumento di BBO cu Un Porciento.

E pais Aruba y asina Pueblo di Aruba mes, tabata den un situacion financiero dificil, ora a baha BBO na prome momento pero no a reemplasa e otro entradanan di e pais, cu a kita, ora a introduci.

Ta na e momento cu e wega di BBO tabata tuma lugar y Florin di Aruba a wordo entrega na peliger mortal, e avestruz tabata cana for di 2009.

E avestruz tabata hambra. E tabata busca cuminda na suela y aparentemente no tabata mira, con family&friends di Mike, di Benny, di henter AVP hasta cu mas derecho riba AVP cu Benny mes, a cuminsa cu un fiesta di piñata.

Mientras Family and Friends di AVP tabata kibra piñata, segun acusacion cu a resulta den castigo pa Benny Sevinger y otronan, e Pueblo di Aruba, mester a sigui paga BBO, pasobra e situacion di Aruba tabata empeora.

Aruba no tabata sa mucho di e Avestruz, ora Hulanda a drenta pa introduci supervision financiero na Aruba, cu no tabata tin placa.

Ta den e tempo aki a cuminsa atende hasta cu Nicolas Maduro pa trece refineria, loke a pone Aruba baila un rato, pero despues Aruba a yora pasobra refineria no a bini pero si mas y mas belasting pa Aruba paga debi na e debenan cu Mike y Benny a laga atras di nan epoca di oro di Avestruz.

Esaki ta loke a pasa cu Aruba. Destruccion financiero cu a tuma lugar na Aruba, cu Mike tabata hiba na bancarota. Reparticion di suelo sagrado di Aruba pa family and friends, cu abiertamente a splica nan amor pa AVP cu tur razon, pasobra ta e grupo aki tabata AVP prome cu Benny probablemente a nace of sigur a soña cu e lo bira Ministro.

Mike a nace den e circulo di amistad di e grupo, cu hasta por wordo considera como raiz di AVP, cu hunto cu Mike Eman a drenta un epoca di oro pa partido AVP na 2009, cu a bira e realidad amargo di e mayoria di Pueblo di Aruba, cu mester a paga BBO cu Mike no por a kita, pero tambe tur e debenan cu Mike Eman a crea y te awe ta e dolor di e Arubiano.

E Avestruz a cana. E avestruz a come. Un neishi di oro, cu piñata pa Family & Friends, mientras e mayoria di Pueblo di Aruba a keda sin tereno, pero si cu un puesto mas pisa di belasting pa paga e proyectonan di PPP di Mike, e debe nacional di Mike, cu no a mira cu tin un avestruz, ni cu tabata tin fiesta den su partido aunke Mike tabata bay cana cu Benny den barionan pa mira kico mas ta wordo inclui den e proyectonan Bo Aruba, cu a laga atras un debe extra pa e Arubiano cu no ta miembro di “Family and Friends”, paga.

E cortina ta cay! Aplauso pa Mike y Benny? Bon mira nan a logra mas cu Nero cu a kima Roma, pasobra hasta sentencia na prison, ainda Benny ta den Parlamento.