Directora di CBS ta comparti resultadonan di Encuesta di Labor 2023

The content originally appeared on: Diario

​6.770 persona a participa den edad di 15 aña bay ariba

ORANJESTAD (AAN) Desiree Helder, directora di Oficina Central di Estadistica (CBS), a yama un conferencia di prensa, pa comparti e resultadonan di e Encuesta di Labor, CBS a realiza na final di aña 2023.

Helder a splica cu entre September cu December 2023, CBS a cuminza e investigacion aki, cu a resulta den 3.300 hogar cu a wordo encuesta. Un total di 6.770 persona a participa, den edad di 15 aña bay ariba.

Door di e investigacion aki CBS a haya resultadonan masha interesante cu nan kier a comparti cu Pueblo di Aruba.

“Pa cuminza mester bisa cu e investigacion a demostra cu e tasa di desempleo a sigui baha y actualmente nos ta na 4.0%, den comparacion cu 4.3% na 2022, mientras cu e tasa di empleo a sigui subi: e ta awo na 60.2% den comparacion di 58.8% na 2022. E tasa di inactividad a baha un poco; awo e ta na 37.2% den comparacion cu 39.7% na 2022. Esaki ta mustra enberdad cu e economia di Aruba ta draai y ta miho cu den e periodo di Covid, cu tabata tin hopi problema cu e mercado laboral door di e ciere di Aruba, etc. Pero despues di esey, e mercado laboral a mehora y sigui desaroya na un manera positivo y esaki bo ta wak tambe den e resultado di e encuesta 2023”, señora Desiree Helder a señala.

Directora di CBS a sigui splica cu na fin di 2023 tabata tin un total di 54.523 persona emplea y 2.248 persona desemplea y 33.761 persona inactivo riba nos mercado laboral.

“E personanan cu tabata desemplea kiermen cu recien nan tabata busca trabao y hopi ta personanan jong cu a caba scol, y nan a cuminza haci esey, y tambe un motibo interesante ta cu nan no tabata tin e diploma necesario, of no tabata tin trabao pa nan riba e mercado laboral. Kizas e tin di haber cu e diplomanan cu nan tin, cu no ta fix cu locual tin riba mercado of kizas nan ta hopi mas educa cu locual e mercado ta buscando. Y di otro banda, e gran mayoria 50% ta esnan cu ta pensiona”, Helder a señala.

Directora di CBS a subraya cu CBS a encuesta tur hende manera e definicionnan internacional ta indica, esta di 15 aña di edad bay ariba, cu posiblemente ta activo of inactivo. Esnan cu ta inactivo ta personanan cu ta pensiona; 65 aña bay ariba, y un parti cu ta inactivo ta esnan ama di cas. E personanan cu ta inactivo, mas tanto ta hende muher.

CBS kier sigui cu e investigacion aki y haci un encuesta atrobe pa final di 2024 y ta spera cu tur hende lo coopera pa haya un bon bista di con nos mercado laboral ta cambiando, y sigur den e areanan cu aworaki tin hopi necesidad di trahado.