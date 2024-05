Director di Telefon pa Hubentud ta splica e motibonan mas relevante pakico mucha/hoben ta comunica cu 131

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) – James Sneek, director di Fundacion Telefon pa Hubentud (131), kier a informa comunidad kico ta tumando lugar cu nos mucha y hobennan cu ta tuma contacto cu 131.

Den un entrevista cu DIARIO, Sneek a indica cu si wak na Telefon pa Hubentud, e liña 131, nan ta uza diferente instrumento pa ta den contacto cu nos hobennan.

El a splica cu di scolnan, clubnan deportivo y clubnan social, hopi biaha TPH ta haya peticion pasobra nan ta mira cierto desaroyonan menos positivo cu ta sosode, y esey ta duna indicacion kico por ta tumando lugar bao nos mucha y hobennan.

Esey hopi biaha ta tuma lugar entre 8.30 or di mainta cu 3 or di atardi, sigui pa loke ta e telefon y mail-chat, cu ta entre 2’or cu 6’ or di atardi, pero aworaki tin e oportunidad cu e mucha y e hoben despues di 6’ or di atardi subi nos website cu ta 131.aw, y asina mes, toch despues di 6’or di atardi te mainta e hoben por keda ricibi informacion. Esaki ta e instrumentnan cu nos ta uza.

“Na momento cu nos ta analiza nos instrumentnan nos ta wak e ora ey, kico ta tur e contactonan na 131, nos ta mira cu ta diferente. Nos ta miembro di chat-online international. Full rond mundo tin 155 telefon pa hubentud, anto nos ta usando loke nos ta yama e variabelnan, cu tin e tema: “pakico e contacto a tuma lugar?” “e registracion a tuma lugar?” y asina nos por wak kico ta tuma lugar bao nos mucha y hobennan”, Seek a comenta.

James a menciona cu na 2023, 131 tabata tin 15.583 momento di contacto cu mucha y hoben y for di aki nos analiza kico ta e top 5 tambe di motibo cu e mucha y hoben ta tuma contacto cu nan.

Na 2023 e top 1, tabata e mucha/hoben buscando informacion. “E por tabata informacion tocante e servicio, pero tambe informacion tocante otro institucion. Por ta pasobra na cas no ta bayendo mucho bon, por pensa riba acceso na cuminda, por ehemplo, anto den e informacion ta wordo punta unda 131 por yuda, por ehemplo. A sigui pa Violencia. Tur tipo di violencia: fisico, verbal, emocional, bullying. Despues, asunto emocional, manera e retonan cu e mucha/hoben por tin, por ehemplo depresion, pero tambe ansiedad. Hopi hoben actualmente ta sinti cu nan ta wordo presiona, por ehemplo na cas pa loke ta e situacion di enseñanza, pero tambe loke ta wordo spera di nan na scol tambe. Importante tambe ta esun cu ta tuma contacto pero cu no ta cla pa papia cu nos. Eynan hopi biaha tin e hoben cu tin un problema, pero cu no ta cla pa papia cu nos”, James Sneek a duna di conoce.