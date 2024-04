Director di AZV, Ir. Edwin Jacobs, ta splica e proceso cu mester sigui pa manda un pashent na Colombia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu director di AZV, Ir. Edwin Jacobs, tocante e pashentnan cu AZV tin cu manda afo pasobra na Aruba no por haya ayudo pa nan salud,

el a reitera cu Colombia, desde hopi aña caba, tin full atencion di AZV.

“Ora cu AZV ricibi cu ta manda un pashent afo pa motibo cu no por ricibi cuido pa su salud mas na Aruba, na prome lugar via e departamento encarga cu manda hende afo, ta busca un afspraak. E pashent ta yega un of dos dia prome cu su afspraak y e ta hay’e. Un persona no ta yega Colombia sin un afspraak”. Jacobs a indica.

Tin cierto factornan cu por haci cu e siguiente afspraaknan pa e pashent ta tarda. Jacobs ta splica e pakico: “Na Colombia, por ehemplo, docternan specialista no ta traha un solo caminda, nan tin un solo dia den siman den un di e hospitalnan, si nan mester haci mas test por haci cu e pashent su estadia por bira mas largo”, Director di AZV a menciona.

El a agrega cu AZV ta vigila esaki na dos forma: “Nos tin un organizacion cu yama “OES” (Organizacion pa Excelencia den Salud, cu ta esun cu ta yuda nos cu afspraak, cu ta yuda nos move e cosnan. Corda bon cu Colombia ta grandi, no solamente nos hendenan ta bay, tin mas hende ta bay, OES su rol ta pa pusha y vigila e indicadornan cu nos a palabra cu otro, semper den relacion cu e clinica pa wak si por pusha mas…, nos tin un monitoreo di parti di OES, den e proceso, e dianan cu nos aseguradonan ta keda den un hospital na Colombia”, Jacobs a splica.

E di dos aspecto ta e cobranza. Edwin Jacobs a menciona cu na momento cu un hospital ta factura, e factura no ta yega mesora cerca AZV. “E ta pasa den un audit. Pues, tin un compania di audit cu ta tuma e recibo, ta evalua cada procedimento cu a wordo haci y e tin apoderacion di AZV”, Director di AZV a subraya.

El a sigui splica cu esaki kiermen cu un docter na Colombia no por dicidi, di su mes, cu e ta bay haci tal y tal cos. “No! E pashent ta bay for di Aruba cu un carta di apoderacion cu ta splica y describi kico e pashent ta bay haci. Na momento cu un specialista ta considera cu mester di mas tratamento y mas test, e tin cu manda pidi permiso di AZV y e tin cu haya apoderacion, pasobra esey e ta pone hunto cu e factura pa e ora cu e audit ta wak e factura”, Ir. Jacobs a señala.