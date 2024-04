Director di Arubus ta anuncia cu e compania ta bay construi ABRI na diferente punto unda mas usuario ta warda bus

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Director di Arubus, Eddy Mohamed, a duna di conoce, cu e compania ta bay construi varios “ABRI”

pa e usuario wak con leu su bus ta, cuant’or e ta yega, si e ta na tempo, etc., y asina e por evita warda rato largo den solo.

Mohamed ta sigur cu e aplicacion ta bay yuda, y ta un sistema cu ta den su fase final pa keda cla. No obstante, el a bisa cu ABRI ta costa placa y Arubus tin retonan financiero. Apesar di esey, Arubus a laga un compania di diseño traha ABRIS p’e.

El a bisa cu aworaki e compania ta den fase pa haya un prijs, pa por construi ABRIS. Nan ta haci tur e diligencianan prome, ya tin un diseño cu a wordo gekeurd, y ta bay over pa bay na diferente prijs wak cual ta cumbini nan.

“Anto, conhuntamente cu gobierno, nos ta bay cuminza construi ABRIS. Sigur, sigur e aña aki minimo un lo wordo construi y ubica. Un cos si, nos mester ta realistico cu no ta tur caminda nos por pone. Tin caminda cu su infrastructura no ta duna pa pone esaki, y e ora ey nos tin cu pidi permiso na DIP, pasobra e tereno no ta di Arubus y nos no por yega pon’e”, director di Arubus a señala.

El a agrega cu el a biaha diferente pais rond mundo unda tin ABRI pero no den tur tin dak. Y mi tin cu bisa cu no tur caminda nos por pone tampoco, y e no ta por nada.

“E ta costa placa cu nos no tin adicional, nos reserva ta casi nulo. Pero si nos ta buscando formulanan wak con nos por yuda nos clientenan. Nos tin cu bay dilanti conhuntamente cu nos usuarionan”, Eddy Mohamed a remarca.

El a subraya cu e meta ta pa traha cinco ABRI pa aña. Pero tin cu cuminza un caminda. E idea ta pa pone unda tin e principal puntonan pa Arubus, pues, caminda tin mas hende ta subi bus y Linear Park ta un di nan.

“Nos ta bay wak Playa unda ta bay haya prome, pasobra mañan cu nos pone un na Linear Park, un na Noord, San Nicolas, San Nicolas na Yuwana Morto, Dakota, nos tin cu haci un sondeo y escogencia, y wak unda nos ta cuminza, pasobra nos no tin 20 pa yega pone tur caminda. E ta un challenge financiero, nos kier traha cinco pa aña cuminzando e aña aki, y cada ken ta bay haya unda tin mas uso, unda mas hende ta para nos ta bay ubica nan. Mare nos tabata tin e fondo pa traha pa tur di un bez, pero realidad ta cu no ta posible”, Director di Arubus a reitera.