Deseo grandi di hopi adulto mayor ta pa Docternan por bishita pashentnan na Cas tambe

ORANJESTAD (AAN): E presidente di Organizacion OPPA, esta Ivo Valdes a splica cu desde el a asumi puesto di president di e organizacion di pensionadonan publico aki na Aruba, semper tabata trece dilanti e problemanan cu nan ta señala relaciona cu embehecimento na Aruba. Bon mes toch cu e isla a haya un Ministro encarga cu asunto di adultonan mayor, y na 2023 riba fechanan 17 y 18 di October a organiza un Foro pa Adultonan Mayor.

Den e Foro ey, diferente gremio a trece dilanti varios punto cu tin di haya atencion. Sinembargo esaki no ta bay rapido, como cu tur cos ta costa placa. Ainda nan ta señala e problemanan cu ta relaciona cu cuido di nos grandinan.

Segun Valdes, ainda tin scarcedad grandi di Docternan di Cas, tambe scarcedad di Specialista. Fuera tin scarcedad grandi di Casnan di Cuido, cu personal cualifica. E lista di espera tanto pa Specialista ta halto na Aruba keto bay.

Den e Foro, a señala cu na Aruba a nota cu Docternan di Cas no ta haci bishita na cas. Pueblo ta yama nan ‘Docternan di Cas’, pero nan no ta bishita cas.

Na opinion di Ivo Valdes di OPPA, e ta convenci cu algo tin di wordo haci na e aspecto ey tambe, debi cu tin hopi hende grandi cu no ta move facil, no tin transporte, y no tur tin e facilidad pa haya un hende pa hiba nan Docter.

Asina mes ora di logra hiba nan Docter, ata bo ta haya nan ta haci pregunta di loke ta e pregunta di sintomanan cu nan tin, y na final ta djis tende como contesta: “Bebe Paracetamol y keda cas trankil, pasobra esey probablemente lo kita e dolor”. Valdes aki a subraya cu ora un adulto mayor ta yama y kier wordo atendi pa un Docter pero e mes no por bay Consultorio, e ora e Docter mester por ta disponibel pa bay na cas di e pashent pa mira kico ta pasando. Ningun hende no kier un Docter na Cas pornada.

“Antes mi ta corda cu e tabata socede, pasobra mi a lanta cerca mi welonan y Docter tabata bin bishit’e na cas,” e president di OPPA a bisa. “Pero esey awor ya no ta socede mas.”

Como 25 mil adulto mayor: Segun Ivo Valdes, na Aruba e isla tin como 25.000 pico adulto mayor, pensionado ta biba. Sinembargo te ainda no tin un representacion den Raad van Commisaris di AZV. Aki e cabezante di OPPA ta opina cu esey no ta algo husto. El a splica cu tur decision cu e Organo Ehecutivo di AZV ta tuma a base di por ehemplo e Ministerio, ta afecta e grandinan, sea directo- of indirectamente. Y net e adultonan mayor tin nada di bisa.

“Te ainda nos no tin un Ombudsman ningun caminda pa bay, y nos ta ripara cu hopi di nos miembronan mes cu tin bon educacion, bo no ta yega na tempo. Ora bo haya aanslag tras di aanslag asina cu bo kier sikiera un reunion cu e hendenan ey, bo no ta yega facil.”

Valdes a finalisa bisando: “Via telefon no ta haya nan, y OPPA no sa mes pakico nan tin telefon eynan, pasobra pueblo mes no ta haya atencion manera cu mester ta.”