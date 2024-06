Desde 2001, cu AZV a cuminza como Seguro General di Aruba, e servicio di cuido dental ta limita

The content originally appeared on: Diario

​

Solange Tchong, PR ta splica:

ORANJESTAD (AAN)—Solange Tchong, Relacionista Publico di AZV, den entrevista cu DIARIO a comenta cu si wak e trayecto of historia di AZV, t’asina cu semper nan ta mas habri posible pa loke ta kehonan di cliente y, dentro di e kehonan, tambe nan ta ricibi e parti di cuido dental, pues e servicionan di dentista.

“Loke bo ta wak ta cu for 2001, ora cu AZV a cuminza como e Seguro General di Aruba, nos tabata tin cu haci e escogencia, kico bo ta hinca den e pakete di AZV y kico no.

Den e pakete ey a scoge cu e cuido dental ta bay ta limita. Esey kiermen cu solamente pa cierto tratamentonan AZV ta cubri, pero e gran mayoria di no ta wordo cubri door di AZV”, Solange Tchong a splica.

Pa kendenan e ta atractivo? “Por ehemplo pa mayornan cu tin muchanan bao di 18 aña, e cuido dental via AZV ta hopi atractivo, pues e ora ey basa riba un carchi di sanacion di su dentista. Esey kiermen cu e mucha ta wordo controla, examina, no tin caries ni buraco den e dientenan, etc., e por bin na remarca pa haya un biaha pa aña un limpieza of cierto controlnan, via AZV”, Solange Tchong a indica.

El a agrega cu tambe t’asina cu tin e opcion, ora cu e dentista haya necesario, e por manda referencia pa, por ehemplo, Orthodontista cu ta specialista den beugel. Esaki ta un evaluacion cu ta tuma lugar den e area di cuido dental. Pues, un dentista lo por diagnostica esey, Tchong a señala.

Ta bon pa mayornan tuma nota cu nan yiu por bin na remarca pa e parti ey di cuido dental, via AZV, pero nan tin cu tuma nota tambe di e rekisitonan cu cual nan mester cumpli.

“Pero pa nos cu ta adulto e ta toch hopi diferente. Ya caba pa adulto, den e pakete di AZV, e cuido ta hopi limita. E ta limita eigenlijk, por ehemplo, na rancamento di diente ora cu di berdad no tin otro opcion, pero tambe ora mester bay over na traha protesis di parti ariba y parti abao. Algun otro tratamento cu ta mas specifico den e area ey, pa locual nos tin tambe nos consehero dental na servicio di AZV, cu por duna conseho y splica tur e partinan aki”, Solange Tchong a señala.

Solange Tchong a menciona tambe cu dentro di esey AZV, enberdad tabata tin e reto unda cu e ultimo añanan nan tabata haya reclamo aki, aya, tocante e servicio. “Unda cu kizas e pashent tin dolor di diente e momento ey, pero por ta no por a yega na porta di su dentista, of e accesibilidad kizas no tabata tey.

T’asina cu AZV, durante e ultimo añanan a purba si, di mehora esaki entre otro, cu e Asociacion di Dentista di Aruba, na unda a yega na e palabracion, cu tambe ta ricibi e lista di kende ta dentista na warda, y a base di esey nos tambe ta hinca e informacion aki por ehemplo den nos AZV app (aplicacion di AZV).