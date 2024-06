Den fin di siman casi tabatin guera den Noguerastraat

The content originally appeared on: Diario

Bululu cu bringamento y hincamento na 3 diferente lugar



Asistencia brinda tambe na Kiviti y Wernetstraat

ORANJESTAD (AAN): Diasabra atardi banda di 4:15 pm, Central di Polis a manda unidad di San Nicolas rumbo pa Wernetstraat pa check pleito entre bisiñanan. Ora di yega eynan, agentenan a papia cu e ciudadano di inicial R. Aki R. a splica cu un rato prome e tabata den su cura den Wernetstraat, y a mira un auto yega for di panort y para na final di caya. Despues un otro vehiculo a yega. Un homber y su yiunan a baha di e vehiculonan. E tabatin un bate di baseball den su man. E homber cu e yiunan a cana den direccion di e ciudadano pa regla un problema.

E ciudadano a bisa nan, pa nan bay di eynan pa evita problema. Aki un intercambio di palabra a cuminza. Diripiente e homber y e yiunan a yega cerca y a cuminsa maltrata e ciudadano. Despues e homber y yiunan a bay for di eynan rumbo pa Noguerastraat.

Den Noguerastraat: Polis a dicidi bay Noguerastraat pa busca e homber aki, cu lo ta di inicial K. Ora di yega den Noguerastraat, agentenan a bin descubri un pleito fuerte andando entre un pareha, caminda discusion y insulto pisa ta skeiro. Ta comosifuera tabatin guera den Noguerastraat.

Polis a acerca un homber cu tabatin un mucha chikito den su brazanan. E homber ey no kier a bisa Polis su nomber, pero despues a haya sa cu e ta di inicial V. Polis despues a papia cu persona femenino di inicial K. El a bisa cu e homber V. ta bin eynan semper pa busca pleito, y ta usa nan yiu muher chikito pa haci fastioso eynan.

Diripiente Polis a mira cu e ciudadano R. di Wernetstraat ta yegando den Noguerastraat cu un grupo di hende di entre 10 pa 15 persona. Aki un discusion fuerte a start entre e dos partidonan, cu casi a escala den un bringamento.

Mas unidad di Polis a yega, y aki e agentenan a logra di convence e grupo grandi di ciudadano R. pa nan bandona e lugar. E persona K. y su famia tambe a bay di eynan pa evita mas problema.

Na varios ocasion, Polis a puntra e ciudadano R. si e lo kier entrega keho di maltrato, pero el a contesta di no ta bay haci esey, debi cu e mes ta bay soluciona e problema. Polisnan a conseha R. pa no escala e problema, y a informe di e consecuencianan. E ora ey Polis a ripara, cu e ciudadano R. tin un bolombonchi riba su cabez. El a rechaza tambe pa haya asistencia medico di Ambulans.

Diadomingo anochi: Tabata Diadomingo anochi banda di 8:25 pm, un señora a yama Warda di Polis na San Nicolas y pidi asistencia urgente di Polis na bario di Kiviti, debi cu un grupo grandi di hende a yega eynan pa bringa cu famia. Polis a mobilisa cu urgencia pa e adres. Na yegada, hendenan a informa Polis cu e grupo a cana bay bek zuid rumbo pa Wernetstraat, como cu e grupo ta enbusca di un pareha cu ta biba na Kiviti. Tambe a informa Polis cu un di e personanan tin un arma di candela.

E informe aki a wordo duna via Tetra-Radio na Central di Polis, y rato despues Central di Polis ta informa e unidad, cu un hincamento a caba di wordo raporta den Wernetstraat, y ta andando ainda.

Polis a yega, y a topa un homber cu Polis conoce di inicial S., cu hopi mancha di sanger na su cabez, lomba, y pecho. Polis no por a mira e momento ey bon, ta ki tipo di herida el a haya. E victima S. a declara pa hibe urgente pa Servicio di Emergencia di ImSan, y un auto particular a bay cune pa ImSan. Unidad di Polis tambe a bay na ImSan pa haya mas informacion.

Bay bek pa Kiviti: Testigonan a declara y mustra riba un auto shinishi cu a caba di bay, y cu nan tabata envolvi cu e bringamento. Polis a bay tras di e auto aki, cu a move pa Kiviti, y ey a para. E auto ta un auto compacto Toyota RunX color shinishi. For di e auto a baha e persona di inicial K. y su dos yiu homber. Polis a mira cu un yiu homber tin un bolombonchi tras di su orea robez, y rasca na su braza robez. El a bisa cu banda di 8:25 pm e tabata na cas na Kiviti ora cu diripiente un grupo di hende a rondona nan cas. Ora cu el a sali di cas, el a haya mesora un scop for di un homber. El a pusha e homber na suela, y a purba di drenta su cas bek banda pairba via e bentana, pero no a logra debi cu bentana ta na lock. El a core despues den direccion zuid, unda un homber di postura chikito, cu color di cuero scur, cu cabey krul chikito, bisti na blanco pero lomba sunu, a gare rond di su garganta. Nan a bente na suela, y aki un homber desconoci a trata di hink’e cu obheto skerpi.

Team forensico di BFTO y Ambulans a yega eynan, y ambos persona a wordo hiba cu Ambulans pa Hospital pa tratamento medico. E caso aki tin atencion di Polis.