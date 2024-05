Cuater aña di prison exigi pa Benny Sevinger, 3 aña pa Susebeek, 2 aña y multa pa Werleman, Nuñez y Mansur

The content originally appeared on: Diario

Procurador General a baha pisa

*3 aña y multa pa Arends y trabao comunitario y multa pa Harms

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta Procurador General (PG) a presenta su rekisitorio pa cu e apelacion den caso Avestruz. PG a bay hopi detaya den cada un di e acusadonan. El a bisa Hof cu e caso a cuminsa ora a haya indicacionnan cu personanan afilia na AVP a haya terenonan y bende esakinan pa sumanan halto.

A bin cu caso Avestruz, caminda a persigui personanan cu a laga pasa cu nan ta serio pa bin cu proyecto pero a bende tereno cu nan a haya erfpacht comercial for di Gobierno AVP. PG ta considera esaki, malversacion di Gobierno.

Maria Leoncita Arends, Edgar Werleman, Oslin Benny Sevinger, Pieter Susebeek, Carlo Mansur, Ninosca Nuñez, Curt Harms tabata presente den sala di Corte acompaña pa nan abogado.

DECHAUN Y ELENATH

PG a cuminsa cu Arends cu ta acusado di e proyectonan Dechaun y Elenath. PG a mustra cu Dechaun ta consisti di 2 tereno na Wayaca y Elenath un tereno na Sasaki. PG ta haya cu Arends a malversa Gobierno door di gaña Gobierno di lo bay ehecuta proyectonan pa asina Gobierno pasa tereno y despues a bende esakinan. PG ta haya cu door di duna informacionnan falso na Gobierno, Arends a haya e terenonan y Arends a bende e terenonan.

El a mustra cu Arends tabata busca cumpradornan promer cu el a registra su companianan pa cu e proyectonan. Na opinion di PG, por conclui cu Arends nunca tabatin intension pa realiza e proyectonan sino bende e terenonan pa gana placa. Su intension tabata pa haya opcion riba e terenonan pa e ora ey por bende nan.

DAMIRA Y LIZNER

PG a mustra cu Werleman, Nuñez y Mansur a bin cu un plan casi mesun cos cu Arends. Nan a haya 3 tereno parti na Eagle Beach y Palm Beach. PG ta haya cu nan a gaña Gobierno pa haya terenonan y despues a bende nan. Nan a duna informacion falso na Gobierno pa nan haya opcion pa e terenonan pa realiza proyecto, pero a bende esakinan pa 3.6 Miyon Dollar.

SEVINGER A COMPLACE SU HENDENAN

PG a mustra cu Hues di Corte den Promer Instancia, a declara Sevinger liber pa complice di malversacion den casonan Damira y Lizner. PG no ta di acuerdo cu e decision aki. PG a mustra cu Sevinger a duna aprobacion pa ehecucion di e terenonan.

Na opinion di PG, durante tratamento di e caso den apelacion por a constata cu Sevinger tabata firma peticionnan pa loco. PG a remarca, pakico Dechaun, Elenath, Damira y Lizner si ta haya opcion pa haya tereno y inversionistanan serio cu tambe a pidi tereno, no ta haya.

Sevinger a bisa cu esun cu bin promer ta wordo atendi. Segun PG tabatin peticion di otro pa Elenath pero Sevinger a firma pa Arends. PG a mustra cu Every a bisa cu e tabata sigui instruccion di Sevinger y tabata pasa esaki na Abath cu tabata e hefe na DIP. Abath a bisa cu e tabata sigui instruccion di Sevinger.

PG a mustra cu 22 Januari 2015, Abath a manda Sevinger un carta cu na December 2014 el a haya instruccion pa ehecuta. El a mustra cu no tin suficiente informacion di pididornan di tereno, pero Sevinger a duna nan tereno. PG a conclui cu ta Sevinger a dicidi di duna su conocirnan e tereno esta Arends, Werleman, Nuñez y Mansur. E otro inversionistanan cu no tabatin relacion cu e minister Sevinger y cu tabata serio pa realiza proyecto, no a haya tereno.

CUMPRA SEVINGER

PG a bisa cu Arends, Susebeek y Harms ta wordo acusa di a cumpra Sevinger. Tur tres a apela sentencia. Na opinion di PG, e dunamento di donacion na Fundacion Curazon Berde di Sevinger, tambe ta wordo mira como cumpra pasobra a haci e donacion pa move Sevinger pa haya tereno. Na opinion di PG, si Sevinger a haci’e of no, pa ley e hecho cu a haci donacion ta wordo mira como cumpra un empleado di Gobierno, den e caso aki Sevinger.

PG a bisa Hof cu e no ta comparti sentencia di Hues cu a declara Arends liber di a cumpra Sevinger. PG a mustra cu e persona Roja a declara di a hiba envelop cu placa di Arends pa Sevinger. Roja a declara cu promer cu el a haya e envelop, el a mira Arends cu hopi placa. Na Januari 2016 esaki lo mester a sosode. Segun Roja, e placa ta di bendemento di e tereno na Wayaca. Contrario na Hues, PG ta haya cu e declaracionnan di Roja ta consistente. PG a bisa cu e no ta kere declaracion cu señora di Sevinger cu a bin cu loterianan di Miami pa Arends y a duna Roja e ticketnan den un envelop. PG a mustra cu na November 2015, a deposita 40 mil dollar riba cuenta di Arends na Miami y despues Arends a bay Miami y a lanta un gran cantidad di placa. Esaki ta cuadra cu placa a wordo hiba pa Sevinger na Januari 2016.

PG a mustra cu Susebeek, Hues ta haya cu e cumpramento di e cura di heki y e machine di train pa gym, en total 19 Mil dollar, ta un forma di a cumpra Sevinger. E hecho cu Sevinger a tuma nan, esaki ta wordo considera cumpramento pasivo di parti di Sevinger. PG ta haya cu Susebeek a haya probecho di Sevinger di esaki door di a haya cantidad di tereno. PG a bisa cu e no ta kere declaracion di dos testigo, cu na 2017 e machine di train pa gym a wordo busca y cu e ta mucho grandi pa Sussebeek su gym y pesey a hib’e na Sevinger.

PG a sigui bisa cu ta un hecho cu Susebeek a paga Fantastic Garden pa e dripsystem pa Sevinger. El a bisa cu e no ta comparti decision di Hues cu Sevinger lo a paga Susebeek pa paga na Fantistic Garden. PG a remarca, pakico Sevinger mes no a paga Fantastic Garden y ta deposita placa riba cuenta di compania di Susebeek pa paga. PG ta haya cu mester mira esaki un regalo di Susebeek na Sevinger y ta wordo considera cu a cumpra Sevinger.

PG a bisa cu Harms a haci donacion na Fundacion Curazon Berde. Esaki ta wordo considera cu a cumpra Sevinger. El a bisa cu na 2013, mas cu 92 mil florin a haci donacion na Fundacion Curazon Berde. E mesun periodo dos compania di Harms a haci peticion pa tereno. Despues di eleccion a haci donacion di 25 mil florin na e fundacion. Hues den Promer Instancia ta haya legalmente proba cu Harms a cumpra Sevinger. PG a bisa Hof pa mantene e decision.

MAL UZO DI FUNCION

PG a mustra riba e acusacion, mal uzo di funcion di Sevinger. El a bisa cu Hues a declara Sevinger liber di esaki. PG ta contra esaki. PG ta haya cu e malversacion y mal uzo di funcion ta prueba. PG a mustra cu minister ta hura cu e no ta tuma regalo for di ningun hende. E ta haya cu Sevinger a viola e norma aki. PG a bisa cu Hues den Promer Instancia ta haya cu Sevinger ta culpable di laga su mes wordo cumpra. Door di esey na opinion di PG, Sevinger ta culpable di mal uzo di funcion.

Na opinion di PG, Sevinger tabata duna orden pa duna opcion pa tereno, sin cu a haci investigacion. E ta haya cu esaki ta mal uzo di funcion.

MALVERSACION

Malversacion 11375 Florin di su Fundacion Curazon Berde. PG a mustra cu Hues den Promer Instancia ta haya cu Sevinger a uza placa di fundacion pa paga pasashi di su señora pa bay cu Sevinger den exterior. A uza placa di e fundacion cu no ta destina pa bay viaha manera Sevinger a haci. PG a pidi Hof pa rechaza defensa cu ta bisa cu e suma cu Sevinger a pidi ta placa cu el a pone den e fundacion, door di paga huur di e edificio.

SUSEBEEK LABA PLACA

PG a bisa cu e 1.3 Miyon Dollar (2.4 Miyon Florin) deposita na banco Orco na Curacao, ta placa cu Susebeek a laba. Esaki ta e mesun suma cu Susebeek a haya door di bende un tereno erfpacht. PG a pidi Hof pa mantene e punto di bista di Hues den Promer Instancia. E intension tabata pa pone e placa riba un cuenta Trust na Panama pero no a logra. Pesey a deposita e placa na un Orco Bank na Curacao. Hues a laga pone beslag riba e suma aki, riba exigencia di Fiscal. PG a bisa Hof pa mantene esaki.

CASTIGO

PG a mustra cu normal hende no ta yega den oficina di minister. E ta mescos cu ora bo bay come den un restaurant. Bo no ta bay den cushina. Bo a come, e cuminda ta dushi. E siguiente dia bo ta lesa cu e restaurant no ta mantene su mes na hygiene. Esey ta haci cu bo no ta confia den e restaurant. E hecho cu Sevinger no a hiba maneho manera mester ta, ta pone gobernacion den peliger. Pesey PG ta haya cu mester duna castigo di prison.

Pa Nuñez, Werleman, Mansur y Harms, PG a exigi pa Hof mantene e castigo duna pa Hues den Promer Instancia cu ta: Pa Nuñez, Werleman y Mansur, 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña di prueba. Tambe un boet di 25 mil florin.

Pa Harms: Trabao pa comunidad, un multa di 15 mil florin y si e no paga esaki, 180 dia di prison.

Pa Arends PG a exigi 3 aña di prison y un boet di 25 mil florin y si no paga e boet lo mester bay 195 dia den prison.

Pa Susebeek PG a exigi 3 aña di prison y e 2.4 Miyon florin den un banco na Curacao lo keda confisca.

Pa Sevinger PG a exigi 4 aña di prison y cu pa 8 aña, Sevinger no por participa den eleccion como politico.