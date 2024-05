Cu miras pa futuro ATA ta keda para den su Vision: “High Value, low impact”

The content originally appeared on: Diario

Ronella Croes, CEO di ATA:

*Si no, por tin consecuencia pa turismo, economia y pueblo

ORANJESTAD (AAN)—Ronella Croes, CEO di ATA, a comenta den entrevista cu DIARIO, cu for di aña 2016 ya caba nan a traha, loke nan a yama e “Plan di Desaroyo di Nos Proyecto Turistico” cu nan a titula “Cu Miras pa Futuro”.

“Den e Plan aki, cu mi ta imagina mi cu ainda ta online, tin cu mas accion stipula cu autoridadnan y partidonan cu por responsabiliza nan mes pa cu esaki, e time lines, etc.etc. Nos a tuma e accionnan den nos banda, cu ta inclui den nos plannan estrategico, plannan annual, presupuesto, pues nos ta asegura cu nos ta keda cana den e linea eynan”, Ronella a señala.

Como otro ehemplo, el a bisa cu na 2018 ATA a traha e estudio di capacidad di carga (carrying capacity) y nos a señala diferente aspecto e momento ey, escenarionan y diferente impacto.

“Otro rapportnan cu nos a traha kico ta posible segmentonan den locual nos a detecta como parti di un miho maneho di capacidad di carga pero mara na actividadnan cu ta economicamente atractivo tambe. Esey nos a yama ‘Nish Framework’ y a wordo finaliza na 2018.

No obstante esey, e situacion ta cambia nos ta sigui duna atencion na nos proyecto turistico, primordialmente banda di nos estrategia di comunicacion internacional”, Ronella Croes, CEO di ATA a indica.

Croes a expresa cu e ta trece esaki dilanti, pasobra e etapa den cual turismo ta aworaki, ta exigi hopi mas atencion na e desaroyo di producto Aruba. “Y ta p’esey, nos mes na 2014 ya caba a cambia nos maneho pa inverti mas den proyecto, pero pa ta tambe un autoridad, duna conseho na Gobierno y na otronan cu ta sinta na diferente Comision, y ta bin cu punto di bista dilanti.

Esey tambe ta accionnan hopi importante. Di con? Pasobra, entre otro, nos kier realiza cu tin desaroyo na caminda, y e ta hopi sensitivo. Nos mester keda para pa nos vision cu ta ‘high value low impact’ cu kiermen tambe cu mester tin un balansa den cuater aspecto: 1. Den e calidad di bida di esnan cu ta biba akinan; 2. Den e experiencia cu nos ta duna e bishitantenan; 3. Proteccion di nos naturaleza y medio ambiente; 4. Y (claro!) e contribucion economico” Ronella Croes a señala.

El a sigui bisa cu si no cana e caminda akinan, no obstante e desaroyonan cu ta bin, bo lo por encontra bo mes den un ciclo unda e turista ta sinti cu no ta hayando e balor pa su placa. “Demanda lo por baha pa Aruba, of prijsnan lo bay baha, y lo atrae otro tipo d bishitante cu lo gasta menos of ta laga menos atras den bo economia”, Ronella Croes a subraya.

