Castigo combina pa homber cu a tene relacion sexual cu mucha muher di 14 aña

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Hues a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber I. di 24 aña.

Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal ta haya I. culpabel y a exigi 30 luna di prison di cual 8 luna ta condicional y bou guia di Reclassering. Diabierna mainta ora di duna sentencia, Hues a baha e castigo exigi pa Fiscal pasobra entre otro e no ta haya proba un di e acusacionnan esta potret di pornografia di e mucha.

Fiscal: Dia 9 di Februari 2024, Fiscal a bisa Hues cu tin prueba simpel cu I. cu e tempo di e lamentable caso na 2021, tabatin 21 aña, a tene relacion sexual cu un mucha bao di 16 aña.

Den declaracion di Fiscal, segun ley I. mester a percura pa sa e edad di e mucha. Ley ta proteha muchanan bou di 16 aña. Esaki ta pa proteha muchanan cu ta bay haci cosnan cu no ta na su lugar. E mucha C. ta menor di edad. Fiscal a bisa cu segun ley, e acusado tin e obligacion pa haya sa cuanto aña e persona cu e tin relacion cun’e tin. No por bay tras di palabra di e mucha. Aki ta usa e ley penal cu ta proteha mucha cu lo por ta gaña nan edad pa tin relacion cu un persona adulto.

Fiscal a mustra cu I. como instructor di baile, a tene relacion sexual den e lugar di baile scondi. Nan a stop pasobra e mama di C. a bay busca C. Fiscal a mustra cu e cabezante na school di baile a hala atencion di tur e hombernan cu ta duna les, pa no tin relacion cu e muchanan. Fiscal a mustra cu e mama di C. mes a bisa I. cu su yiu tin 14 aña. Asina mes I. no a kere.

Pa loke ta pornografia di mucha, Fiscal a bisa cu door cu tin potret di C. sunu riba smartphone di I., el a pidi pa laga e smartphone confisca. Fiscal a exigi 30 luna di prison di cual 8 luna ta condicional y 2 aña di prueba. Durante e 2 añanan condicional, I. ta cay bou guia di Reclassering.

No proba pornografia di mucha: Diabierna mainta Hues a bisa cu e no ta haya proba cu tabatin potret di pornografia di mucha.

Na opinion di Hues, no ta cla den e acusacion ta di kico ta referi. E potretnan cu e tabatin no ta suficiente pa cualifica como pornografia di mucha.

Culpabel di inmoralidad: Hues ta haya legalmente proba cu I. durante Januari 2021 y Augustus 2021, a haci actonan inmoral y tene relacion sexual cu un mucha muher di 14 aña.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene na cuenta cu I. cu su 21 aña e tempo ey, y durante 8 luna haci actonan inmoral y relacion sexual cu e mucha muher di 14 aña. Hues a bisa cu ley ta proteha mucha muhernan bao di 16 aña. Hues ta haya cu I., no mester a kere mucha cu e tabatin 17 aña.

Na opinion di Hues, e tenemento di relacion sexual cu un mucha menor di edad, por afecta e mucha pa hopi tempo. Casonan asina ta causa impacto den comunidad.

Castigo: Hues a sigui bisa cu e ta tene cuenta tambe cu ta promer biaha cu I. ta cay sera y tambe cu el a duna claridad durante tratamento di e caso. Hues ta haya cu I. a mustra cu ta duel’e di loke el a haci.

Hues a mustra cu den cierto media, a pinta I. como pedofile siendo cu esey no ta asina. Hues ta haya cu e cierto media a afecta I. su bida priva.

Hues ta haya cu un castigo combina na su lugar. Huesa bisa cu e no ta sigui Fiscal pa pone condicion pa I. cay bou guia di Reclassering. Hues a condena I. na 24 luna di prison, di cual 15 luna ta condicional cu 2 aña di prueba.